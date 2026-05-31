Bedna pro Ježka na závěr Závodu míru, Jeseníky viděly nabitý ročník

Autor:
  20:36
Václav Ježek dospurtoval třetí ve 4. etapě Závodu míru cyklistů do 23 let a postaral se tak na závěr o jediné české pódiové umístění. V celkovém pořadí obsadil nejlepší z domácích jezdců Alberto Monti pátou příčku. Celkový triumf vítězstvím ve Šternberku korunoval Kamiel Eeman, jenž se posunul do čela sobotní výhrou v královské etapě na Dlouhé stráně. Druhý opět skončil Ir Adam Rafferty a celkově na Belgičana ztratil 10 sekund.
Kamiel Eeman vítězí ve 4. etapě i v celkovém pořadí Závodu míru, svému přemožiteli gratuluje Adam Rafferty.

Peloton Závodu míru ve 4. etapě
Peloton Závodu míru projíždí krajinou Jeseníků
Patrik Toman a Emil Nymand Nielsen ve 4. etapě Závodu míru.
Adam Bittman se škrábe do stoupání nad Šternberkem ve 4. etapě Závodu míru.
Ježek dovezl do cíle dvacetičlennou skupinu se čtyřsekundovým odstupem za oběma lídry. Nechyběl v ní ani Monti a udržel si pátou pozici, Ježek se jako druhý nejlepší z Čechů posunul na celkové 16. místo.

„První dva kluci měli bohužel trochu navrch, v posledním okruhu se mi ale podařilo jet vlastní tempo a dopadlo to na třetí místo. Přede mnou se nakonec ještě trochu taktizovalo, takže vítězství možná nebylo úplně daleko, ale po problémech, které mě potkaly v sobotu, jsem se třetím místem naprosto spokojený,“ bilancoval někdejší cyklokrosař Ježek, který se silniční cyklistice naplno věnuje až od letošního roku.

Monti projel cílem poslední etapy třináctý. „Závěr byl těžší než sobotní výjezd na Dlouhé stráně, na každém brdku jsem byl na limitu. Ale jsem moc spokojený, umístění považuji za asi největší úspěch v dosavadní kariéře. A nadchla mě neskutečná atmosféra, která na kostkách ve Šternberku panovala,“ ocenil.

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Dvacetiletý Eeman absolvoval Závodu míru už potřetí, loni skončil v etapovém klání pro jezdce do třiadvaceti let čtvrtý. Dva etapové triumfy a celkové vítězství z tohoto ročníku jsou pro něj zatím největšími úspěchy kariéry. „Je to mé první vítězství v kategorii do třiadvaceti let, takže jsem vážně nadšený,“ zářil v cíli.

„Být ve žlutém dresu pro mě bylo trochu stresující,“ připustil. Nebylo to však na něm však poznat. Šestisekundový náskok, který na Raffertyho po sobotním výjezdu na Dlouhé stráně měl, si v závěru zkušeně pohlídal.

Tři nejlepší jezdci závěrečné etapy Závodu míru. Zleva Adam Rafferty, Kamiel Eeman a Václav Ježek.

Velký podíl na vítězství přiznal svým kolegům z belgické reprezentace. „Odvedli úžasnou práci. Celý den byli na špici, pokrývali nástupy ostatních a také mi dodávali mentální podporu,“ líčil Belgičan, který jinak jezdí za development sestavu týmu Lotto.

Několik development stájí startovalo i na Závodu míru, což ocenil jeho ředitel Leopold König. „Dodaly tomu skvělé koření, protože připravují své jezdce do worldtourových sestav, takže je to výkvět kategorie U23. Díky nim jsme měli možná největší kvalitu startovního pole v historii,“ vyzdvihl.

Bedna pro Ježka na závěr Závodu míru, Jeseníky viděly nabitý ročník

