Tradiční podnik se letos poprvé jede jako součást kalendáře kategorie Europe Tour 2.2U a největší novinkou je, že se vedle národních týmů na start postaví také týmy ze třetí, „kontinentální“ kategorie a development sestava druhodivizní stáje Tudor Pro Cycling Team. „Úroveň závodu to posune o level výš,“ míní prezident závodu Robert Kolář.
Čtyřdenní etapák se jede převážně Olomouckým krajem. Nechybí náročné stoupání na Dlouhé stráně ani ikonický finiš na kostkové cestě v Radniční ulici ve Šternberku. V pelotonu bude hned pět českých týmů – Kasper crypto4me, TUFO Pardus Prostějov, Favorit Brno, Fany Gastro_Integray_L27 a také český národní výběr.
„Letos se jede jiný model, který iniciovali kolegové z l’Avenir (francouzský etapový závod pro jezdce U23). Závod nově umožňuje i účast development týmů worldtourových stájí. Očekávali jsme, co to přinese. Ukázalo se, že šlo o dobrý krok, protože zde vedle předních národů – Francie, Anglie, Švýcarska či Rakouska – bude závodit i jeden významný devo tým,“ pochvaluje si Kolář.
Čtyři etapy nabídnou v termínu 28. – 31. května v součtu 530,8 kilometru a 9 454 výškových metrů. V národních barvách diváci uvidí Pavla Šumpíka (19 let), Alberta Montiho (22), Martina Bártu (20), Adama Bradáče (19), Šimona Matějka (18) a Kryštofa Bažanta (18). „Role lídra není jednoznačně určená. Pojede se buď na Šumpíka, nebo Montiho, který ukázal super formu v kopcích v Ardenách. Rozhodne aktuální rozpoložení,“ podotkl. reprezentační trenér Petr Kaltofen.
Ambice národního týmu jsou jasné. „Rádi bychom vybojovali etapové pódium, Adam Bradáč má do závěrů dobrou formu. V celkovém pořadí je samozřejmým cílem umístění v TOP 10, které nám v předchozích ročnících těsně uniklo,“ dodal Kaltofen.
Podle ředitele závodu Leopolda Königa bude klíčová třetí etapa s vrchařským finišem na Dlouhé stráně. „Ale rozhodně nepůjde o jeden den. Letošní trasa je postavená tak, aby závodníky nutila být koncentrovaní od startu až do posledních kilometrů ve Šternberku,“ tvrdí bývalý elitní jezdec.
Závod míru je pro talentované jezdce ideální příležitost k tomu, se ukázat. Své o tom ví třeba Francouz Brieuc Rolland, jenž loni skončil celkově druhý a letos v barvách worldtourové stáje Groupama - FDJ United závodí na Giru d’Italia. Kdo zazáří letos?
Přehledně: Etapy Závodu míru 2026
celkem: 530,8 km / 9 454 výškových metrů