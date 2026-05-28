Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Václav Havlíček
  8:33
Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž pravidelně měří síly elitní cyklisté do 23 let. Letos i s účastí development týmu světové stáje.
Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově | foto: Jan Brychta / TTV sport group

Momentka ze Závodu míru
Momentka ze Závodu míru do 23 let.
Momentka ze Závodu míru do 23 let.
Závod míru juniorů.
9 fotografií

Tradiční podnik se letos poprvé jede jako součást kalendáře kategorie Europe Tour 2.2U a největší novinkou je, že se vedle národních týmů na start postaví také týmy ze třetí, „kontinentální“ kategorie a development sestava druhodivizní stáje Tudor Pro Cycling Team. „Úroveň závodu to posune o level výš,“ míní prezident závodu Robert Kolář.

Čtyřdenní etapák se jede převážně Olomouckým krajem. Nechybí náročné stoupání na Dlouhé stráně ani ikonický finiš na kostkové cestě v Radniční ulici ve Šternberku. V pelotonu bude hned pět českých týmů – Kasper crypto4me, TUFO Pardus Prostějov, Favorit Brno, Fany Gastro_Integray_L27 a také český národní výběr.

Radiace? No a co. Pojedete, nebo skončíte kariéru. Komunisté, Černobyl a Závod míru

„Letos se jede jiný model, který iniciovali kolegové z l’Avenir (francouzský etapový závod pro jezdce U23). Závod nově umožňuje i účast development týmů worldtourových stájí. Očekávali jsme, co to přinese. Ukázalo se, že šlo o dobrý krok, protože zde vedle předních národů – Francie, Anglie, Švýcarska či Rakouska – bude závodit i jeden významný devo tým,“ pochvaluje si Kolář.

Čtyři etapy nabídnou v termínu 28. – 31. května v součtu 530,8 kilometru a 9 454 výškových metrů. V národních barvách diváci uvidí Pavla Šumpíka (19 let), Alberta Montiho (22), Martina Bártu (20), Adama Bradáče (19), Šimona Matějka (18) a Kryštofa Bažanta (18). „Role lídra není jednoznačně určená. Pojede se buď na Šumpíka, nebo Montiho, který ukázal super formu v kopcích v Ardenách. Rozhodne aktuální rozpoložení,“ podotkl. reprezentační trenér Petr Kaltofen.

Ambice národního týmu jsou jasné. „Rádi bychom vybojovali etapové pódium, Adam Bradáč má do závěrů dobrou formu. V celkovém pořadí je samozřejmým cílem umístění v TOP 10, které nám v předchozích ročnících těsně uniklo,“ dodal Kaltofen.

Podle ředitele závodu Leopolda Königa bude klíčová třetí etapa s vrchařským finišem na Dlouhé stráně. „Ale rozhodně nepůjde o jeden den. Letošní trasa je postavená tak, aby závodníky nutila být koncentrovaní od startu až do posledních kilometrů ve Šternberku,“ tvrdí bývalý elitní jezdec.

Závod míru je pro talentované jezdce ideální příležitost k tomu, se ukázat. Své o tom ví třeba Francouz Brieuc Rolland, jenž loni skončil celkově druhý a letos v barvách worldtourové stáje Groupama - FDJ United závodí na Giru d’Italia. Kdo zazáří letos?

Přehledně: Etapy Závodu míru 2026

1. etapa (čtvrtek, 28. května)
Start: Jeseník, Masarykovo náměstí
Cíl: Šumperk, ulice 8. května
Přes: Karlova Studánka, Rýmařov
Čas: 14.00 až 16.44–17.01
Délka etapy: 112,2 km
Výškové metry: 1 809 m

2. etapa (pátek, 29. května)
Start: Uničov, Masarykovo náměstí
Cíl: Rýmařov, náměstí Míru
Přes: Břidličná, Šternberk, Lužice
Čas: 12.50 až 16.25–16.47
Délka etapy: 155,6 km
Výškové metry: 2 403 m

3. etapa (sobota, 30. května)
Start: Zábřeh, Masarykovo náměstí
Cíl: Dlouhé stráně
Přes: Postřelmov, Hanušovice
Čas: 11.30 až 14.42–15.02
Délka etapy: 132,4 km
Výškové metry: 2 964 m

4. etapa (neděle, 31. května)
Start: Krnov, Hlavní náměstí
Cíl: Šternberk, ulice Radniční
Přes: Moravice, Libavá, Lipina
Doba: 12.00 až 15.10–15.30
Délka etapy: 130,6 km
Výškové metry: 2 278 m

celkem: 530,8 km / 9 454 výškových metrů

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Dánský cyklista Michael Valgren slaví na pódium triumf v 17. etapě Gira...

Od našeho zpravodaje v Itálii V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se...

28. května 2026  8:53

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

28. května 2026

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy

Pavel Nedvěd a Horst Siegl na akci Setkání fotbalových legend.

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...

28. května 2026  7:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Premium
Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.