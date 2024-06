Závodu míru cyklistů do 23 let vyhrál Francouz Rolland

Závod míru cyklistů do 23 let ovládl Francouz Brieuc Rolland, který se dostal do čela po vítězství v sobotní královské etapě a dnes první místo udržel. Závěrečnou etapu ze Šumperka do Jeseníku vyhrál Nizozemec Wessel Mouris. Nejlepším českým jezdcem v konečném pořadí se stal jedenáctý Tomáš Přidal.