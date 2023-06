Druhou etapu Závodu míru vyhrál Dán Dalby, celkově vede Francouz Huby

Z Čechů dojel na lichotivé páté pozici se ztrátou třinácti sekund na vítěze Pavel Novák. Do desítky se dostal ještě devátý Karel Camrda, který na dnes nejlepšího Dána nabral manko více než 23 sekund a je na celkovém devátém místě nejlepším tuzemským jezdcem. Dosud vedoucí Francouz Pierre Gautherat, vítěz dvou úvodních etap, v kopcích nestíhal tempu pelotonu a propadl se pořadím.

Hned od začátku se několik jezdců pokusilo roztrhat pole, nakonec z toho vzešla pětice uprchlíků, v níž byl také nejlepší vrchař v puntíkovaném dresu Mike Schuch z Nizozemska. Jezdci měli náskok dokonce tři minuty, ale stoupání na Přemyslov situaci změnilo. Jako první odpadl Slovák Samuel Kováč, naopak utrhl se od všech Belgičan Floris Van Tricht.

Český cyklista Pavel Novák v cíli 2. etapy Závodu míru jezdců do 23 let.

Po chvíli ale bylo všechno jinak. Na začátku drastického kopce v dešti na Dlouhé stráně byli v čele Francouz Huby a Ital Simone Raccani, ale také oni nedotáhli svůj únik do úspěšného konce. Nejvíce sil v závěrečném stoupání tak měl Simon Dalby z Dánska, který Hubyho předjel v závěrečném sprintu. Třetí byl v cíli Portugalec Afonso Eulálio.

„Bylo to dnes hodně těžké, na konci to bylo hodně do kopce,“ uvedl v cíli Novák. „Ale náš tým dobře spolupracoval, takže jsem za dnešní výsledek rád. Ti první dva už byli od nás docela daleko, nešlo to sjet, jeli jsme podlahu,“ hodnotil dnes nejlepší český jezdec, který se v páteční první etapě přimotal do hromadného pádu, tudíž v celkovém hodnocení je až čtyřicátý. „Jsem z toho trošku naražený, ale je to v pohodě,“ ujistil.

Závod vyvrcholí nedělní etapou se startem a cílem v Jeseníku, která měří 166 km.