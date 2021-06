Český talent Bittner vyhrál první etapu Závodu míru pro jezdce do 23 let

Osmnáctiletý český talent Pavel Bittner vyhrál první etapu Závodu míru cyklistů do 23 let, která vedla z Jeseníku do Rýmařova. Po 130 kilometrech zvítězil před Nizozemcem Wesselem Krulem a Španělem Jonem Barrenetxeou.