Autor: iDNES.cz , ČTK

14:11

První etapou z Krnova do Šternberka začne ve čtvrtek 12. ročník cyklistického Závodu míru jezdců do 23 let. Peloton, který včetně českého týmu čítá dvaadvacet reprezentací, čekají čtyři závodní dny. Vítěz prestižního podniku zařazeného do kalendáře Nations’ Cupu bude znám v neděli po dojezdu do Šumperku.