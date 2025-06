„L’Etape už jsem zažil, ale jen tady na Strahově. Až letos poprvé na trati. A byl to výjimečný zážitek,“ vyprávěl v cíli Čech, někdejší gólman Chelsea, Arsenalu a české reprezentace. Jméno, jež je globální značkou. Ostatně, jeho agentura Petr Čech Sport pořádá právě i L’Etape.

Letošního pátého ročníku se zúčastnilo 3 098 cyklistů, dosud nejvíc. Amatérů i profíků. Vybrat si mohli ze tří tras: 139 kilometrů, 97 a 66.

Vy jste zvolil střední trasu na 97 kilometrů...

Přitom jsem takhle daleko nikdy nejel. Skoro 100 kilometrů? Spíš vyrážím na horském kole, dávám si tak pětašedesát metrů. Tohle je nejdelší vzdálenost, kterou jsem zvládl. I proto si toho cením.

Váš osobní cíl by jaký?

Chtěl jsem závod hlavně dojet. Neměl jsem tolik natrénováno. Chtěl jsem jet v dobrém tempu a ideálně být v cíli do času 3 hodiny a 20 minut, což se povedlo.

S přehledem. Váš čas je 3:07:28. Jak moc pomohli fanoušci?

Skvělé to bylo. Je potěšující vidět tolik lidí u trati. Na fanpointech jich bylo plno. Ale překvapilo mě, že nás lidé povzbuzovali i mimo ně. Třeba v lesních úsecích, kde byste je nečekali. Člověk je unavený, má toho dost, ale vždycky je tam někdo, kdo vás povzbudí a dodá energii.

Stihl jste prohodit pár slov s ostatními cyklisty?

Občas ano. Když mě někdo předjížděl, něco jsme si řekli. Všichni si závod i atmosféru pochvalovali.

Jak vidíte účast v příštím ročníku L’Etape?

Mám každopádně motivaci víc trénovat, dát si to znova a tento čas překonat. Uvidíme...

A jak se teď v cíli odměníte?

Mám docela hlad. Po cestě jsem si dával různé gely, ale ty jsou nic moc, takže se těším na dobré jídlo!

Mimochodem, manažerem českých reprezentací by se měl stát Pavel Nedvěd. Co na to říkáte?

Pokud to tak opravdu dopadne, je to skvělá zpráva. Pavel je bývalý výtečný hráč se spoustou zkušeností. Bylo by skvělé, pokud by se zapojil do českého fotbalu.