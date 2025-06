Že není co závidět? Že úloha dvojky, která se ani na sekundu nepodívá do hokejové brány, působí nevděčně? Prohlédněte si fotku. Vítek Vaněček vypadá krapet šíleně! Štěstím bez sebe. Právě s Floridou...

Fotbalový brankář Vítězslav Jaroš odešel z Liverpoolu na roční hostování do Ajaxu Amsterodam. Zároveň s úřadujícím anglickým mistrem prodloužil smlouvu

České volejbalistky druhý turnaj Ligy národů v Hongkongu zahájily prohrou 1:3 s favorizovanou Čínou. Podruhé v samostatné historii získaly proti Číně set, podařilo se jim to poprvé od roku 2015.

Maximálně jednou za 32 let... Na tenise v Halle zranila divačku reklama

Alexander Zverev vykročil na turnaji v Halle do boje o premiérovou trofej na trávě hladkým vítězství 6:2, 6:1 nad Marcosem Gironem. To však nebylo to nejpodstatnější. Tenisový duel přerušil...