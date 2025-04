„Včera jsem ještě trénoval v Andoře a byl hodinu a půl od domova, když mi zavolali z týmu, abych co nejrychleji vyrazil na letiště, že tu budu závodit. A dnes jsem vyhrál, takže je to opravdu něco,“ řekl člen stáje Ineos Grenadiers.

Třiadvacetiletý Brit si připsal premiérový triumf ve WorldTour a druhé vítězství v kariéře. Druhého Iva Oliveiru z Portugalska porazil o pouhých 28 setin sekundy.

„Abych řekl pravdu, hodně to bolelo. Když jsem projel cílem, netušil jsem, že vedu, dokud mi to neřekli. Bylo to příjemné překvapení. Je to moje první vítězství ve WorldTour a první v Ineosu, trochu jako sen. Určitě mě to hodně nakopne,“ prohlásil Watson, jenž projel technickou trať průměrnou rychlostí 45,6 km/h.