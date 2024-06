Roglič se v poslední etapě protrápil k triumfu v Critériu du Dauphiné

„Překvapilo mě to. Bylo to těsné, ale vedení jsem udržel,“ řekl Roglič. Loňský šampion Gira d’Italia a trojnásobný vítěz Vuelty se na Critériu vrátil do pelotonu po pádu v dubnovém závodu Kolem Baskicka. V pátek a v sobotu si dojel pro etapová vítězství a vybudoval si slibný náskok, který po útoku soupeřů v závěrečném stoupání osmé etapy musel tvrdě bránit.

Cílem na plošině Glières projel jako první Španěl Carlos Rodríguez, jenž vybojoval třetí letošní vítězství těsně před Jorgensonem. Americký cyklista útočil po březnovém vítězství na Paříž-Nice na další cenný triumf v etapovém závodě, ale nakonec Rogliče z prvního místa nesesadil.

Další z favoritů Belgičan Remco Evenepoel skončil celkově sedmý s mankem téměř dvě a půl minuty. Předloňský mistr světa v závodě s hromadným startem závodil stejně jako Roglič poprvé od těžkého hromadného pádu v Baskicku, při němž si zlomil klíční kost a lopatku a musel na operaci.