Cyklokrosový Toi Toi Cup pro Meisena, Boroš byl v Boleslavi druhý

„Porazit v závěru Meisena je skoro nemožné, protože je pověstný svým drtivým závěrem. Věděl jsem, že pokud se ho udržím co nejdéle, může z toho být bedna. Sice jsem to ještě zkusil, ale už mi chyběly síly a na vítězství to ještě nestačilo,“ uvedl Boroš, jenž se v létě po čtyřech letech vrátil do týmu ČEZ Tábor.

Třetí místo obsadil Švýcar Marcel Wildhaber, jenž uhájil pozici na stupních vítězů před Borošovým stájovým kolegou a pohárovým vítězem z minulé sezony Janem Nesvadbou.

Závod žen vyhrála Belgičanka Alicia Francková, nejlepší Češka Karla Štěpánová byla s téměř minutovým odstupem pátá.