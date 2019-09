Courtneyová ovládla SP bikerek, po finále předstihla Neffovou

Závod SP horských kol ve Snowshoe (USA) Cross country Ženy: 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:17:51, 2. Terpstraová (Niz.) -4, 3. Lastová (Brit.) -27, 4. McConnellová (Austr.) -57, 5. Courtneyová -1:37, 6. Woodruffová (obě USA) -2:17, ...19. Čábelická -4:20, 49. Štěpánová (obě ČR) -10:04.

Konečné pořadí (po 7 závodech): 1. Courtneyová 1772, 2. Neffová (Švýc.) 1742, 3. Ferrandová-Prévotová 1575, 4. Terpstraová 1480, 5. McConnellová 1217, 6. Tauberová (Niz.) 1078, ...18. Čábelická 668, 45. Štěpánová 199. Muži do 23 let: 1.Colombo (Švýc.) 1:07:55, 2. Cullell (Šp.) -3, 3. Brandl (Něm.) -12.

Konečné pořadí (po 7 závodech): 1. Dascalu (Rum.) 550, 2. Colombo 520, 3. Cullel 367. Ženy do 23 let: 1. Richardsová (Brit.) 56:16, 2. Stiggerová (Rak.) -1:06, 3. Lecomteová (Fr.) -1:35, ...13. Sásková (ČR) -4:11.

Konečné pořadí (po 7 závodech): 1. Eiblová (Něm.) 500, 2. Stiggerová 370, 3. Richardsová 342, ...14. Sásková 75, 32. Czeczinkarová 11, 46. Neumanová 4, 53. Tvarůžková (všechny ČR) 1.