Nezastavitelný Pogačar. Jak Vingegaard kapituloval a v zádech má hladovou šelmu

Osm kilometrů před cílem páteční přetěžké etapy na Isolu 2000 se zvedl ze sedla Tadej Pogačar a jako už tolikrát na této Tour ujížděl všem konkurentům.

Ale tentokrát bylo něco jinak.

Jonas Vingegaard se vůbec nesnažil žlutého muže následovat. Místo toho se zavěsil za kolo Remka Evenepoela a jako stín se za ním vyvezl až do cíle. Jasnější zprávu o svém nastavení už Dán vyslat nemohl: Žlutý dres je nad moje síly, stačí mi udržet druhé místo před Evenepoelem.

Jonas Vingegaard v devatenácté etapě Tour de France.

Pogačar zatím před nimi letěl do cíle. Nevypadal, že má v nohách už dohromady přes 3 300 kilometrů a také výšlap až do výšky 2 800 metrů nad mořem na nejvyšší bod Tour v historii Cime de la Bonette. Účastníky pátečního úniku roztroušené na svazích závěrečného kopce míjel Slovinec, jako by jel na motorce, a hatil sen posledního vytrvalce Mattea Jorgensona o etapovém triumfu.

„Vím, že chtěl dnes vyhrát, ale zkrátka jsem zvítězil já,“ prohlásil pak se svým naivním klukovským úsměvem. Sám si dojel pro čtvrté vítězství v tomto ročníku, patnácté na Tour celkově a už jedenaosmdesáté v kariéře.

V okamžiku, kdy se objímal se snoubenkou Urškou Žigartovou, dojížděl teprve do cíle rezignovaný Vingegaard. Časová díra mezi nimi se rozevřela už na víc než pět minut. Pogačar je tak blízko. Od třetího celkového vítězství ho dělí pouze dvě etapy.

Dnes ho čeká poslední horská zkouška: 133 kilometrů v kopcích okolo Nice. Prudká stoupání seřazená hned po sobě můžou v kombinaci s horkem zavařit nejednoho favorita. A pak výživná nedělní časovka z Monaka do Nice. „Já už se můžu jen vézt,“ prohlásil s výhledem na víkend

Ale věří mu to někdo?

Silnice kolem Nice jsou pro něj jako monackého rezidenta druhým domovem. Zná na nich každou zatáčku, najezdil na nich tisíce kilometrů. Nepotřebuje sice výhodu domovského prostředí, aby dominoval, ale kde jinde by měl přidat další vítězství než právě zde?

Tadej Pogačar v devatenácté etapě Tour.

Po internetu už kolují na jeho účet vtípky, že je závislý na útočení, že bez něj nedokáže vydržet. „Já vlastně ani nevím, proč jsem zaútočil,“ přiznal po středeční etapě, čímž dojem ze své závislosti jen posílil.

I kdyby se však tentokrát udržel a nechal své neposedné nohy pro jednou v klidu, nuda nás určitě nečeká.

Evenepoel a jeho tým Quick Step už v sedmnácté etapě zjistili, že Vingegaard místo aby se ve třetím týdnu Tour lepšil, prochází spíš krizí. Páteční dějství to jen potvrdilo. A proč by se měl ambiciózní Belgičan spokojit se třetím místem, když je to druhé vzdálené jen dvě minuty?

Významnou roli tak může hrát v sobotu Jan Hirt, který v Evenepoelových službách odpáře Vingegaardovy pomocníky, a Belgičan pak na oslabeného Dána zaútočí. Dílo může dokončit v nedělní jízdě proti času, ve které je koneckonců mistrem světa. Třicet čtyři kilometrů a dvě stoupání uprostřed jsou přesně terénem pro něj.

Jan Hirt táhne peloton v 19. etapě Tour. Za ním je ve žlutém Tadej Pogačar.

„Bude těžké Vingegaarda porazit. Je to klíčový okamžik mé kariéry. Znám své schopnosti a vím, co chci dokázat. V neděli zaútočím na etapové vítězství,“ hlásil odhodlaně.

Souboj o žlutý dres je sice dle všech indicií rozhodnutý, za ním se však schyluje k velké bitvě.