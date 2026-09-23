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Z biatlonisty cyklistou. A naplno. Jaquelin změnil plány a vynechá zimní sezonu

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  12:33
Biatlonista Emilien Jacquelin v posledních týdnech absolvuje závody s úplně...

Biatlonista Emilien Jacquelin v posledních týdnech absolvuje závody s úplně jinou výbavou, než na kterou je zvyklý. V týmu Decathlon si plní dětský sen. | foto: Profimedia.cz

Emilien Jacquelin vede peloton v závodě Polynormande.
Trio nejlepších ze stíhacího závodu v Oslu. Zleva: Eric Perrot, Sturla Laegreid...
Zleva Émilien Jacquelin, vítěz Sturla L&#230;greid z Norska a třetí Eric Perrot...
Emilien Jacquelin v singl mix štafetě v Otepää.
8 fotografií
Pětinásobný mistr světa Émilien Jacquelin vynechá nadcházející biatlonovou sezonu. Francouzský reprezentant se bude místo toho věnovat cyklistice, na kterou se vrhnul v letošním roce.

Původně přitom s přerušením biatlonové kariéry nepočítal. Na sociálních sítích nicméně Jacquelin ujistil, že aktuální rozhodnutí neznamená, že s běžkami a malorážkou končí nadobro.

„Rozhodl jsem se v následujících měsících věnovat nadále cyklistice,“ řekl Jacquelin ve videopříspěvku na instagramu. „Příběh s biatlonem ale ještě nekončí,“ upozornil jednatřicetiletý Francouz, jehož cílem nadále zůstává start na domácích zimních olympijských hrách v roce 2030.

fedfranceski

Émilien a un message à vous faire passer

22. září 2026 v 17:02, příspěvek archivován: 23. září 2026 v 12:33
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Jacquelin našel zalíbení v cyklistce jako velký fanoušek již zesnulého italského jezdce Marka Pantaniho, vyhlášeného vrchaře, který během jediného roku (1998) dokázal celkově vyhrát Giro d’Italia i Tour de France. Na jaře získal angažmá v rozvojovém týmu prvodivizní stáje Decathlon-CMA CGM a od té doby absolvoval jednodenní závod Polynormande, čtyřetapovou Tour du Limousin a startoval na Středomořských hrách.

Během dosavadní biatlonové kariéry Jacquelin vybojoval také čtyři olympijské medaile včetně letošního zlata se štafetou. Vedle pěti titulů má z MS také pět bronzových medailí. V uplynulé sezoně Světového poháru obsadil páté místo v konečném hodnocení a vyrovnal své maximum z let 2020 a 2022. V seriálu má na kontě má pět individuálních vítězství včetně dvou stíhacích závodů na MS v Anterselvě (2020) a Pokljuce (2021).

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