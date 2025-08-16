Den ve žluté mi změnil život. Lampaert o vztahu se Štybarem i farmaření

Alžběta Marešová
  6:59
Strávili spolu osm sezon v týmu Quick-Step, ve stejném dresu objeli 189 závodů. Proto se nebylo čemu divit, když se Yves Lampaert a Zdeněk Štybar zapovídali, jen co se uviděli u pódia před prezentací cyklistické Czech Tour.
Fotogalerie4

Yves Lampaert se podepisuje před startem první etyp Czech Tour na Vítězném náměstí. | foto: Czech Tour

Zatímco Štybar už objíždí největší český etapák pouze jako divák, čtyřiatřicetiletý Lampaert poznává tuzemskou krajinu v závodním tempu. Ačkoliv okolí Olomouce pro něj není úplně neznámé – tedy, hlavně jeho noční podniky. Před dvanácti lety si tu totiž s belgickou reprezentací podmanili silniční evropský šampionát.

„A pak jsme měli v Olomouci pořádnou party, na to nejde zapomenout,“ vypráví s mírně provinilým úsměvem v rozhovoru pro MF DNES a Deník Sport.

Po jak dlouhé době jste se teď v Praze potkali se Zdeňkem Štybarem?
Vlastně po moc dlouhé ne. Viděli jsme se na startu Tour de France, kde jsme se náhodou potkali a chvilku pokecali. Ale i tak se vídáme celkem hodně, protože Štyby je často v Belgii.

Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

Dohromady jste v Quick-Stepu zažil čtyři Čechy. Dal byste je všechny dohromady?
Štyby, Josef Černý, Petr Vakoč a… hmm… a Jan Hirt, no jasně!

Řekl byste, že mají nějakou společnou vlastnost?
Jsou vážně přátelští. Stojí nohama na zemi a taky jsou oddaní sportu. Hodně trénují a jsou fakt pracanti. Nejvíc jsem si blízký se Zdeňkem, ale i s Pepou se hodně bavím, je to supr milý kluk. Všichni čeští závodníci jsou v pohodě a mám s nimi jen samé hezké zážitky. To vidíte i tady na závodě – všichni jsou tu milí. Je hezké tu být.

Štybarovi jste před deseti lety pomohl ke druhému místu na Paříž–Roubaix. Vzpomenete si ještě na ten závod?
Jasně, bylo to tehdy moje první Roubaix za Quick-Step. Sám jsem dojel sedmý. Byla pro mě vážně čest Štybymu pomáhat. Samozřejmě jsme doufali ve vítězství, ale John Degenkolb byl ten rok příliš silný.

Peloton Czech Tour projíždí českou krajinou, na druhé pozici jede Yves Lampaert.

Tehdy byl Quick-Step takový klasikářský supertým.
To rozhodně. Já si moc vážil toho, že můžu jezdit s Tomem Boonenem. Obdivoval jsem ho už jako malý kluk, takže být s ním v jednom týmu bylo něco mimořádného.

Nebylo to i trochu stresující?
Možná ze začátku. Ale pak jsem ho poznal a zjistil, že to je vážně přátelský kluk.

Na Roubaix 2022 jste předvedl vrcholnou ekvilibristiku, když jste zavadil o diváka a pak se všemi způsoby snažil zabránit pádu.
Ach jo, to byla blbá zkušenost. Snažím se moc si to nepřipomínat a jen doufám, že se mi nic takového už nikdy nestane.

Přesto, je to nejspíš jeden ze dvou vašich nejslavnějších momentů v závodech.
To je pravda. Spousta lidí si ve spojení se mnou vybaví právě tuto situaci.

Tím druhým slavným momentem je samozřejmě časovka v první etapě Tour de France ve stejném roce, kterou jste vyhrál a mohl se obléci do žlutého dresu.
Tehdy bylo vážně mokro, prostě hrozné počasí. Ale já tu trasu v Kodani znal skoro poslepu a podél ní byla opravdu spousta lidí. Dal jsem do toho tehdy všechno a nakonec z toho vytěžil překvapivé vítězství a k tomu ten žlutý dres.

Dries Van Gestel, Josef Černý a Yves Lampaert na týmové prezentaci před startem první etapy Czech Tour.

Jakých pak bylo těch 24 hodin, které jste v něm strávil?
Vážně výjimečných. Přestože druhá etapa byla dost hektická a ještě jsem spadl na tom slavném mostě před Nyborgem, opravdu jsem si to vychutnal. A navíc jsme tu etapu vyhráli s Fabiem Jakobsenem. O žlutý dres jsem sice bohužel přišel, ale už jsem zase musel pracovat pro tým.

Změnilo se tím žlutým úspěchem pro vás něco?
Částečně. Byl to největší okamžik mé kariéry. Od té doby mě lidé poznávají. Takže být i jen jeden den ve žlutém dresu je úžasné.

V rozhovoru jste tehdy dojatě říkal, že jste jen syn farmáře.
Ano, dalo by se říct, že osobností jsem stále tak trochu farmář. Znám své kořeny. Výhra na tom největším závodě neznamená, že zapomenete na to, odkud pocházíte. Tehdy v Kodani se mi vybavovalo, jak jsem na Tour koukal jako malý kluk u nás na farmě. A najednou jsem se stal jedním z těch lidí, kteří tu vyhráli etapu.

A teď ještě stále farmaříte?
Jsem hodně času mimo domov, takže nemůžu pomáhat na farmě tolik, jak bych chtěl. Ale když mám trošku času, snažím se tam být.

Jak velká je to farma?
Mezi 60 a 80 hektary. Pěstujeme zeleninu, hlavně pórek, květák, brambory a ještě cukety. Je to práce pro několik lidí.

