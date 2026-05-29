Youtubeři a rakeťáci. Převrátíme svět cyklistiky, slibuje stáj bratří Kopeckých

Proč je právě jejich tým tolik výjimečný?
Přece kvůli působení na sociálních sítích.
Na YouTube mají 310 tisíc odběratelů s více než 63 miliony zhlédnutí. Při Giru jejich videa ze zákulisí vidí každý den přes 100 tisíc fanoušků. Na Instagramu evidují 210 tisíc sledujících.
Vyrovnávají se tím i worldtourovým gigantům, týmům UAE a Visma, které sice mají na Instagramu díky hvězdám Pogačarovi a Vingegaardovi víc příznivců, ale v míře zapojení fanoušků a sledovanosti videoobsahu je Unibet Rose Rockets porážejí. Stejně jako svým 20členným mediálním týmem. Tak velký nemá ani UAE.
Sport je komerce a zábava, snažíme se tedy, aby naše počínání lidi bavilo. Vlastně tak měníme cyklistiku.