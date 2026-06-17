Oslabení pro Vingegaarda, jeho parťák Van Aert přijde o Tour kvůli zranění lokte

Jednatřicetiletý Van Aert se zranil při pádu během tréninku před závodem Tour Auvergne-Rhone-Alpes, jenž se jel minulý týden.
V ráně se mu rozvinula infekce a bývalý mistr světa v cyklokrosu strávil tento týden jednu noc v nemocnici na pozorování.
„Bylo rozhodnuto, že prioritou je plné uzdravení a Van Aertovo zdraví má přednost. Proto nebude v týmu pro Tour de France,“ uvedli představitelé Visma-Lease a Bike.
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Na Tour dosud Van Aert vyhrál deset etap a v roce 2022 zvítězil v bodovací soutěži. V dubnu zazářil na monumentu Paříž-Roubaix, kde v závěrečném spurtu porazil Slovince Pogačara.
Jeho náhradníka tým oznámí příští týden. Nejslavnější závod světa se letos pojede od 4. do 26. července.