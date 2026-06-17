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Oslabení pro Vingegaarda, jeho parťák Van Aert přijde o Tour kvůli zranění lokte

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  13:27
Belgický cyklista Wout van Aert nebude kvůli zranění lokte startovat na červencové Tour de France. Oznámil to jeho tým Visma-Lease a Bike. Lídr stáje Jonas Vingegaard tak přišel o důležitého pomocníka v očekávaném souboji s obhájcem prvenství Tadejem Pogačarem.
Wout van Aert nastoupil do 15. etapy s aero helmou, Co má Belgičan za lubem?

Wout van Aert nastoupil do 15. etapy s aero helmou, Co má Belgičan za lubem? | foto: Reuters

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Jednatřicetiletý Van Aert se zranil při pádu během tréninku před závodem Tour Auvergne-Rhone-Alpes, jenž se jel minulý týden.

V ráně se mu rozvinula infekce a bývalý mistr světa v cyklokrosu strávil tento týden jednu noc v nemocnici na pozorování.

„Bylo rozhodnuto, že prioritou je plné uzdravení a Van Aertovo zdraví má přednost. Proto nebude v týmu pro Tour de France,“ uvedli představitelé Visma-Lease a Bike.

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Na Tour dosud Van Aert vyhrál deset etap a v roce 2022 zvítězil v bodovací soutěži. V dubnu zazářil na monumentu Paříž-Roubaix, kde v závěrečném spurtu porazil Slovince Pogačara.

Jeho náhradníka tým oznámí příští týden. Nejslavnější závod světa se letos pojede od 4. do 26. července.

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