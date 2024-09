Věrný až do konce. Van Aert se na „doživotí“ upsal týmu Visma

Nyní třicetiletý Van Aert jezdí za aktuální tým od roku 2019 a původní smlouva mu měla vypršet v roce 2026. „Cítím se tu jako doma. Užívám si to tady už pět let, a proto jsem se rozhodl, že tu zůstanu napořád. Je to hodně příjemné,“ uvedl v prohlášení Van Aert, jenž plánuje partnerství s týmem i po konci aktivní dráhy.

Rodák z Flander je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu, dvojnásobným olympijským medailistou a čtyřnásobným vicemistrem světa na silnici. Vyhrál slavné jednorázové závody Milán-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche či Gent-Wevelgem a také devět etap na Tour de France a tři letos na Vueltě.

„Taková smlouva je v našem sportu unikátní, ale ani jeden z nás o tom nemusel přemýšlet moc dlouho,“ řekl šéf Vismy Richard Plugge. „Wout je samozřejmě skvělý jezdec, ale také se stal nepostradatelnou součástí naší stáje, lídrem a kolegou, díky němuž se všichni kolem něj zlepšují,“ dodal šéf týmu, jehož další hvězdou je dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska.

Letošní sezonu musel Van Aert ukončit předčasně kvůli zranění kolena z pádu na Vueltě, jenž ho postihl začátkem měsíce.