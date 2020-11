Klasiky, sprinty, časovky… A teď chce Van Aert dobývat i etapové závody

8:59

Vlastně se to čekalo. Po výkonech, které Wout van Aert předváděl na letošní Tour de France, bylo jen otázkou času, kdy oznámí, že by rád zkusil vyhrát i etapové závody. Už je to tu. „Rád bych se příští rok zaměřil na ty týdenní jako Tirreno-Adriatico a další,“ přiznává belgický cyklistický fenomén.