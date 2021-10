Třináct triumfů i kupa zklamání. Rok van Aerta, který mohl být ještě lepší

Začátkem týdne přidal Wout van Aert ke svému dlouhému seznamu úspěchů v tomto roce už třetí titul Vlám roku.



Proč?

Protože vyhrál tři etapy na Tour, protože vyhrál klasiky Amstel Gold Race a Gent-Wevelgem, protože vyhrával skoro všude, kam přijel, a taky proto, že má stříbro z olympiády i z mistrovství světa.

Celkem 13 výher ho řadí na první místo cyklistického žebříčku spolu s etapovými králi ze Slovinska – Tadejem Pogačarem a Primožem Rogličem. Přitom o tenhle primát většinou soupeří nejlepší sprinteři světa, pro které přece jen výhra v rovinaté etapě bývá o něco snadnější kořistí.

V anketě o Vláma roku porazil van Aert Tima Merliera. Sám získal 573 bodů, Merlier pak 361.

„Já se nikdy nepovažoval za člověka, který může vyhrávat kdovíjak často,“ řekl belgickému deníku Het Nieuwsblad. „Ani v mládežnických kategoriích v cyklokrosu jsem jím nebyl. Ve svých nejlepších letech jsem vyhrál třeba víc než deset závodů, ale nikdy jsem nebyl takový borec jako třeba Mathieu van der Poel.“

Právě jeho věčný rival dokázal v minulosti triumfovat ve více než 20 závodech za zimní sezonu. Vítězil prakticky všude, kam přijel.

JEDEN ZE TŘINÁCTI. Belgický cyklista Wout van Aert se raduje v závodě Kolem Británie.

„Ale teď jsem já spolu s Pogačarem a Rogličem králem silničního pelotonu, čehož si hrozně cením. Svědčí to o tom, že jsem v každém závodu byl nebezpečný a že jsem jezdil na opravdu vysoké úrovni,“ řekl.

Přiznal, že trochu počítal s tím, že by mohl cenu Vlám roku potřetí získat.

„Víte, pokud každý cyklista hlasoval jako já – podle výsledků, a ne podle přátelství –, pak si myslím, že si ten titul zasloužím. I já jsem se dal na první místo před Jasperem Stuyvenem a Timem Merlierem. Je fajn, že si i ostatní kluci myslí, že si tuhle trofej zasloužím,“ usmíval se.

Přesto to pro něj pořád nebyla dokonalá sezona, sám to ví.

Na jeho hlavu v posledních letech srší jedna pochvala za druhou. Za to, jak bravurně zvládá jarní klasiky. Za to, jak si dovede poradit s jakoukoliv časovkou. Za to, jak umí sprintovat. A taky za to, jak zvládá ty nejtěžší kopce, kdy je schopný zůstat i ve skupině s nejlepšími deseti vrchaři světa.

I tak si sám za tuto sezonu dává 8,5 bodu z 10. Přitom na Tour dokázal třeba triumfovat v etapě, kdy se dvakrát přejížděl bájný Mont Ventoux. Sám tenhle den hodnotí jako ten, kdy se všechno sešlo.

„Ale úplně nejlépe jsem se letos na kole cítil na závodě Kolem Británie, který jsem vyhrál, a pak taky v Tokiu, kde jsem dojel druhý na trati, která by za normálních okolností pro mě byla příliš těžká. Já se ale cítil neskutečně silný,“ líčil.

Jak by ne, vždyť se stačí podívat na výsledky elitní desítky. Za prvním Carapazem a druhým van Aertem dojel třetí Pogačar, čtvrtý Bauke Mollema, pak Michael Woods, Brandon McNulty, David Gaudu, Rigoberto Urán, Adam Yates nebo Maximilian Schachmann.

Jeden velký vrchař vedle druhého.

A mezi nimi 190centimetrový a 78kilogramový pořízek Wout van Aert.

„Když se na to objektivně podíváte, je šílené, že jsem tam s nimi byl. Za posledních pár let už jsem odjel několik klasik, takže jsem si dával pozor, abych v sobě pořád měl dost energie, aby mi nedošlo. Ale v Tokiu jako kdyby mi vůbec nedocházely síly, i na konci jsem jich pořád měl dost. Jen škoda, že nám ujel Carapaz,“ smutnil.

Největší zklamání pak zažil na domácím světovém šampionátu ve Flandrech, kde se v ulicích Lovaně sešlo až milion fanoušků.

Druhým rokem po sobě se v časovce stal vicemistrem světa, znovu nestačil na Itala Filippa Gannu a o týden později skončil až 11. v hromadném závodě, v němž byl hlavním favoritem na zlato a jediným lídrem belgického týmu.

„Čekal jsem od toho mnohem víc. Těch zklamání letos vlastně bylo taky docela dost, kromě mistrovství světa třeba i závod Kolem Flander na jaře, kde jsem cítil taky skvělou formu, ale stačilo to jen na šestou příčku,“ vzpomínal. „Teď na šampionátu stačilo, abych byl o šest vteřin rychlejší v časovce, a mohl jsem mít o dost krásnější podzim.“

Takhle musí dál na svůj první duhový dres ze silnice čekat.

Sezonu van Aert ukončil první říjnovou neděli sedmým místem na mokrém, brutálním a úchvatném Paříž-Roubaix. Od té doby tři týdny na kolo nesáhl, dva týdny trávil v jižní Itálii na dovolené.

Wout van Aert po dojezdu klasiky Paříž-Roubaix 2021.

Do závodů se plánuje vrátit v prosinci, kdy by se znovu rád objevil v cyklokrosu.

„Už je to fakt dlouho, kdy jsem měl naposledy takhle dlouhou pauzu od závodění. Většinou i po sezoně si aspoň občas vezmu kolo a jedu se projet s kamarády, to teď ale nešlo. Posledních pár dní v Puglii už jsem se těšil domů, až to kolo vytáhnu,“ smál se.

Aby neměl výčitky a alespoň něco dělal, vytáhl běžecké boty a běhal a běhal a běhal.

„Prostě abych se trochu zabavil a udržel kondici. Nemohl bych celé dny nic nedělat a jen sedět u stolu nebo se někde válet. Potřebuju být aktivní, což s naším devítiměsíčním Georgesem ne vždycky jde. Běhání z toho vychází nejlíp,“ usmívá se.

Teď už znovu běžecké tretry vymění za ty cyklistické. Zima a s ní i cyklokrosová sezona se blíží.