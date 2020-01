Van Aert je zpět v blátě. Potrápí na mistrovství světa Van der Poela?

V minulých letech se celý šampionát omezil jen na jejich souboj.



Mathieu van der Poel versus Wout van Aert.

Zázračné dítě z Nizozemska versus podobně talentovaný Belgičan. Třikrát se z duhového dresu radoval Van Aert, dvakrát Van der Poel. Teď to vypadá, že v neděli Nizozemec srovná skóre.

Van Aert totiž po červencovém pádu na Tour stále není ve stoprocentní formě.

Dokonce se nabídl, že bude pomáhat a předávat zkušenosti mladším kolegům z belgické reprezentace.

Místo role hlavního vyzyvatele Van der Poela prý bude plnit funkci superdomestika.

Wout van Aert na tiskové konferenci.

„Myslím, že je to hezká role. Pochopitelně doufám, že se jednou do pozice lídra vrátím, ale v tuhle chvíli mám pocit, že jsou kluci připraveni lépe než já. Možná je můžu pár věcí naučit, přece jen jsem jediný, kdo mistrovství světa dokázal vyhrát,“ řekl Van Aert pro webové stránky Belgické cyklistické unie.

Lídry týmu tak budou Laurent Sweeck – jednička série Superprestige a vítěz čtyř závodů v této sezoně a Toon Aerts, vítěz Světového poháru a tří závodů této zimy.

Podobnou sounáležitost s týmem si trenér Sven Vanthourenhout nemůžu vynachválit.

Podle něj působí Van Aert na své mladší kolegy jako tmel. Baví se s nimi, radí jim, spojuje je.

„Klukům propůjčím všechnu svou zkušenost, kterou mám. Snad jim to k něčemu bude,“ doufá.

Pád na Tour všechno zničil

Pro Van Aerta to byla vůbec jiná cyklokrosová sezona, než na jakou byl zvyklý.

Dlouho předlouho totiž jen ležel a nemohl nic.

Drsný pád ve třinácté etapě loňské Tour mu přerušil kariéru. Van Aert tehdy v téměř 50kilometrové rychlosti zavadil při časovce zhruba kilometr před cílem v jedné z pravotočivých zatáček bokem o jednu z bariér rozpojeného plůtku. Hluboká rána na pravém stehně měla 21 centimetrů a narušila stehenní sval.

Okamžitě byl v Pau operován a po čtyřech dnech převezen do nemocnice v belgickém Herentals. Naštěstí, nutno dodat. První operace totiž nebyla provedena správně. Ve Francii mu ránu pouze sešili, přetržené šlachy ale nechali tamní lékaři ležet ladem.

Wout van Aert v bolestech po těžkém pádu na Tour de France.

„Naštěstí jsem o pět dní později podstoupil druhou operaci v Belgii. Kdyby ne, o nohu bych přišel. Nebo bych minimálně nebyl schopný vrátit se k vrcholovému sportu,“ popisoval. „Štěstí bylo, že ten plůtek nezasáhl žádné nervy, nebo tepnu. I tak mi ale po dvou týdnech došlo – budu se muset znovu učit chodit.“

Chodit začal znovu až na konci září a už tehdy bylo jasné, že si na silnici v sezoně 2019 nezazávodí. Jeho rekonvalescence zabrala více času, než se původně předpokládalo.

Dokonce existovaly obavy, jestli se vrátí do formy, ve které byl před zraněním. Sám tápal, jestli bude schopný podávat podobné výkony jako loni na jaře.

I proto se Belgičan obrátil na mentálního kouče.

„Až budu moct sprintovat a vyrazit do kopce tak, jak jsem byl zvyklý, bude mít má mysl klid. Ta nejistota, kterou jsem cítil hned po zranění, je menší, ale pořád ve mně je. Jsem si jistý, že budu zase jezdit s profesionály. Ale jestli budu zase patřit k těm úplně nejlepším? To teď nevím. Uvidíme po prvních závodech,“ tvrdil na podzim.

Mathieu bude těžko k poražení

Dlouho tak žil v nejistotě.

Zatímco Van der Poel už dávno řádil v blátě, on se stále léčil. Pak byl dokonce nucen odložit i svůj původně plánovaný návrat k cyklokrosu.

Místo listopadu se v závodech objevil až na konci prosince v Azencrossu.

„Trochu jsem se bál, protože jsem měsíce opravdu nemohl vůbec trénovat. Netušil jsem, v jaké formě se vrátím. Tajně jsem pochopitelně doufal, že budu závodit o nejvyšší příčky, ale týdny po Tour to pro mě byl jen sen. Bál jsem se, že to není reálné,“ popisoval.

Nikdo od něj v tu chvíli nic neočekával, což Van Aert uvítal. Nemluvilo se o jeho soubojích s Van der Poelem, o tom, jestli se mu během zimy alespoň výkonnostně přiblíží a už vůbec ne o tom, jestli přidá čtvrtý titul ze světového šampionátu.

I belgická média mu dala čas vrátit se zpět.

„Vlastně mě to i povzbudilo, abych se vrátil k cyklokrosu ještě v této sezoně. Je fajn závodit jen tak bez tlaku a pokaždé se o něco zlepšit. Nejdřív jsem nepřemýšlel ani o mistrovství světa, to až v posledních pár týdnech, což je taky velká změna. Dřív jsem o něm přemýšlel měsíce dopředu, připravoval jsem se na něj. Tentokrát ne,“ říká.

I tak se vrátil v úctyhodné formě.

SUVERÉN. Mathieu van der Poel vyhrál i Světový pohár v Táboře.

V prvních třech závodech, do kterých nastoupil, dojel mezi nejlepšími pěti. A druhý skončil třeba na Kasteelcrosu před týdnem za Van der Poelem. V předposledním závodě před šampionátem.

„Přitom v posledních dnech jsem byl lehce nachlazený, takže výkon předčil má očekávání. Jsem šťastný za pódium i za progres, který jsem v posledních týdnech udělal,“ říká. „Před rokem by pro mě bylo samozřejmé být členem belgické reprezentace. Teď to bylo trochu jiné. Jsem prostě hrozně šťastný, že můžu být zase součástí týmu. Už jen to je pro mě po tak těžkém období výhrou.“

I proto absolutně nemyslí na čtvrtý titul mistra světa.

Zvlášť, když Mathieu van der Poel opět vypadá skoro neporazitelně. Vyhrál už během této zimy 23 závodů v blátě. Od prosince neprohrál.

„Když vidím Mathieuho v posledních týdnech, bude těžko k poražení. Zdá se, že je v podobné formě jako před rokem,“ všímá si i Van Aert.

A tak Dubendorfu bude možná zajímavější sledovat, co se děje za zázračným klukem z Nizozemska. Do bitvy o pódium by i Van Aert mohl zasáhnout.