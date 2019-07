O dění na Tour píše z lůžka. Zlepšeme bezpečnost, vyzývá Van Aert

Na nejslavnějším cyklistickém závodě prožíval snový debut. Jeho tým Jumbo-Visma ovládl týmovou časovkou, Van Aert výrazně pomohl k dalším dvěma etapovým prvenstvím nizozemské stáje.

Sám poté ovládl hromadný dojezd v Albi.

O tři dny později už ale do cíle vůbec nedojel. V jediné individuální časovce 106. ročníku se belgický šampion této disciplíny ocitl na zemi. V téměř 50kilometrové rychlosti zavadil bokem o jednu z bariér. Vše se odehrálo v pravotočivé zatáčce zhruba kilometr před cílem.



„Plůtek byl rozpojený. To by se stávat nemělo,“ popsal Van Aert v rozhovoru, který na svém youtubovém profilu zveřejnil server Velon.

„Ale první věc je to, že já jsem se vůbec neměl dotknout plůtku,“ uvědomuje si 24letý cyklista.

Už od startu 27 kilometrů dlouhé etapy Van Aert tušil, že v náročné časovce musí riskovat. „Neměl jsem nejlepší nohy. Ta časovka byla ještě těžší, než jsem si zpočátku myslel,“ přiznal.

Proto po kopcovité první polovině ve vysílačce uslyšel: Na rovině musíš manko dohnat! „A já se vybičoval na limit. Věděl jsem, že ta zatáčka bude těžká, dalo se v ní dost získat.“

Ale také ztratit celá Tour.

.@woutvanaert is out for the remainder of his @letour debut after this scary crash during today's stage.



The winner of Stage 10 sustained a flesh wound on his right leg as a result of the crash and was taken away by ambulance for further evaluation. pic.twitter.com/UKZzNyMLqM