Nezastavitelný van Aert. Naskočil do cyklokrosu a vyhrál o dvě minuty

Jasně, přijel, viděl, zvítězil, jak se otřepaně říká.

Ale v jakém stylu!

Snad nejvýstižnější ukázka van Aertovy síly byla v belgickém Boomu k vidění v nejprudším stoupání, které snad všichni další cyklokrosaři vybíhali. On ne, jel ho na kole.

Dosavadní králové cyklokrosových závodů Eli Iserbyt s Toonem Aertsem jen nevěřícně sledovali jeho zadní kolo, které se každým metrem vzdalovalo.

Wout van Aert toont meteen zijn klasse. Hij rijdt als enige boven op een steile helling!  #Superprestige2022 #SPBoom pic.twitter.com/0I76WUqJAt — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 4, 2021

V cíli byl nakonec rychleji o 1:42 minuty!

Povzbudivější začátek zimní sezony si Wout van Aert přát nemohl.

„Nerad bych z téhle výhry dělal příliš závěrů, ale rozhodně je to mnohem lepší, než jsem čekal. Ukazuje se, že všechny ty tréninkové hodiny v posledních dnech nebyly marné,“ říkal v cíli.

Sám přitom mluvil o tom, že má formu tak na 91 procent. I to stačilo, aby všichni další oproti němu vypadali jak žáčci.

„Je neuvěřitelné, co tady Wout ve svém prvním závodě zimy předvedl,“ kroutil hlavou druhý Aerts. „Buďme upřímní. Můžeme zažít vánoční období bez jakéhokoliv vítězství.“

Ano, až takhle po závodě skládal zbraně.

Snad všichni soupeři byli v úžasu z toho, co van Aert s celým cyklokrosovým polem provedl.

„Já ho vlastně ani neviděl,“ smál se Eli Iserbyt, další z velkých jmen. „Ten náskok byl fakt obrovský. Už od minulé zimy si neustále udržuje konstantně vysokou úroveň, i na silnici. Navíc na tomhle terénu je jako doma. Abych se ho aspoň mohl držet, potřeboval bych rychlejší trať.“

Překvapil jsem sám sebe

Bláto po kotníky a zvlněný terén, to je přesně trať, která van Aertovu stylu jízdy s vysokou kadencí sedí.

Přitom v sobotu ráno 27letý závodník Jumbo-Visma vůbec nevypadal, že by snad mohl bojovat o pódium. Sám si nevěřil a očekávání snižoval.

Trojnásobný světový šampion mluvil o tom, jak od lednového mistrovství světa na cyklokrosovém kole nezávodil. Jak poslední dva měsíce odpočíval po náročné letní sezoně a postupně začal trénovat. Jak se také v průběhu minulého týdne pral s nachlazením.

Pak navíc kvůli nedostatku bodů startoval až v polovině startovního pole. Nic z toho ho ale nezastavilo.

V prvním kole se dostal do čela a ve druhém všem pláchl i kvůli tomu, že Aerts na bahně upadl. Nasadil své časovkářské tempo a hodinu všem ukazoval svou stratosférickou formu.

„Toonovu nehodu jsem neviděl, ale pak jsem si všiml, že jsem sám, tak jsem našel vlastní tempo, které bylo zjevně rychlejší než tempo ostatních. Ale překvapil jsem sám sebe,“ usmíval se.

„Já tušil, že se dopředu dostane brzy, ale že to zvládne až takhle rychle? Myslím, že díky téhle jízdě budu ještě sebevědomější a šťastnější. A na mě teď zbyde maximálně druhé místo,“ usmíval se hořce Aerts.

Přesto, dokonalý výkon to nebyl.

Ani mistr všem mistrů se totiž pádu na mokrém a kluzkém povrchu nevyhnul. V předposledním kole se i on poroučel do bláta, jenže to už byl závod dávno rozhodnutý.

Ook Wout van Aert kan niet ontsnappen aan de glibberige modder en gaat onderuit!  #Superprestige2022 #SPBoom pic.twitter.com/VLwl7Fv2bf — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 4, 2021

„K pádu došlo, protože už jsem byl unavený a trochu ztratil koncentraci. Byl to asi nejtěžší bod na trati, vlastně se divím, že jsem tam upadl jen jednou,“ říkal.

Aerts už v tu chvíli ztrácel skoro dvě minuty, takže se van Aert v pohodě zvedl, dojel do boxů, kde kolo vyměnil a jel za velkým triumfem.

Po něm musel i sám přiznat: „Jsem mnohem lepší, než jsem předpokládal, že budu. Vážně jsem to nečekal, je to neuvěřitelné.“

Asi se nedá čekat, že takhle bude nyní úřadovat v každém závodě.

Aerts, Iserbyt, ale i mistr Evropy Lars van der Haar mají radši rychlejší a techničtější tratě, zlepšovat se bude jistě i Tom Pidcock a v polovině prosince do cyklokrosu vstoupí i Mathieu van der Poel.

Cyklokrosová sezona van Aertovi vyvrcholí v lednu na belgickém šampionátu a nejspíš na mistrovství světa v Arkansasu.

„Čeká mě spousta závodů, ale je fakt motivující začít sezonu takhle. Už se těším na příští víkend,“ říká.

Všichni soupeři zajisté taky.