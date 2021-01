Van Aert versus Van der Poel. Další díl. Kdo bude počtvrté mistrem světa?

Byla to jedna z mála porážek, kterou svému sokovi v této cyklokrosové sezoně uštědřil.



O víkendu Wout van Aert vyhrál poslední generálku přes světovým šampionátem – závod Světového poháru v Overijse.

A měl i dost štěstí. Jeho úhlavní rival Mathieu van der Poel totiž musel krátce po startu řešit defekt, pak i spadl, dělal chyby.

I proto se Van Aertovi povedlo poodjet a triumfovat.

V závodě, i ve slavném seriálu celkově. Už potřetí v kariéře. A pokaždé, když se radoval v minulosti, se následně Van Aert stal i mistrem světa.

„To je sice hezké, ale nic to nezaručuje. Letos jsem Světový pohár vyhrál i kvůli covidu, který ve světě řádí a některé závody zrušil. Já toho ale dokázal využít, cením si toho,“ usmíval se.

Van der Poelovi tak těsně před cyklokrosovým závodem sezony zasadil minimálně psychologickou ránu.

V průběhu sezony totiž Van Aert dokázal Van der Poela porazit pouze třikrát.

Jejich hvězdné války, které trvají od juniorských kategorií, se v posledních letech přenesly i na silnici. Oba se ale dál rádi vrací do bláta, kde jejich kariéra začala.

Oba jsou trojnásobnými mistry světa, vítězi Světového poháru.

Giganty v tomhle malém sportu.

A o víkendu si to v Oostende rozdají o už čtvrtý titul mistra světa. Asi nikdo nepochybuje, že to bude bitva těch dvou.

„Těžko říct, kdo je větším favoritem. Viděli jsme, že jeden druhého dokážeme porazit. Mám takové podezření, že to bude v Oostende pěkný závod,“ usmíval se Van der Poel.

Ten má se svým sokem přece jen lepší bilanci. V sezoně triumfoval devětkrát, pětkrát přitom porazil i Van Aerta.

Pro něj zase hraje poslední triumf před šampionátem.

„I tak si myslím, že větším favoritem je Mathieu. Tohle vítězství na tom nic nemění. Pro mě je to pochopitelně fajn vyhrát takhle těsně před mistrovstvím světa, dává mi to sebedůvěru, ale v minulých týdnech jsme všichni viděli, proč bude Mathieu největším favoritem,“ líčil Van Aert.

V Oostende je navíc úplně jiná trať než v Overijse. Je složená z těžkého písčitého úseku na pláži a pak z travnaté části.

„Ale pořád to bude závod na hodinu. S Mathieuem jsme byli favorité všude, kam jsme přijeli, tam to bude stejné,“ má jasno Van Aert.

On sám má za sebou až neuvěřitelně úspěšný rok na to, jak byla sezona komplikovaná.

Vyhrál Strade Bianche, Milán, San Remo, dvě etapy na Tour. Má dvě stříbra z mistrovství světa, druhý dojel na Flandrech.

ZASE PRVNÍ. Wout van Aert se raduje z vítězství v 7. etapě Tour de France.

I proto kolem něj kroužily nejbohatší stáje světa včetně Ineosu, který by v týmu chtěl asi všechny hvězdy cyklistického světa.

„Ale já měl od začátku jasno, s jinými týmy jsem se ani nebavil,“ líčil.

A tak v minulém týdnu podepsal novou tříletou smlouvu s Jumbo-Visma.

„Chtěl jsem to udělat, protože v tomhle týmu jsem se neuvěřitelně zlepšil. Každý viděl, že jsem jako cyklista udělal za poslední roky velký progres. Pokaždé jsem byl ve formě v době, kdy jsem to potřeboval. Za to tomuhle týmu hodně dlužím, chci to splatit,“ říká.

O víkendu má další šanci.