Van Aert opět vítězí. Po zmeškané Tour ve sprintu těsně přemohl Slováka Kubiše

S osmičlennou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český jezdec Tomáš Kopecký, který skončil sedmý.
Jednatřicetiletý Van Aert se zranil minulý měsíc při pádu během tréninku před závodem Tour Auvergne-Rhone-Alpes. V ráně se mu rozvinula infekce a bývalý mistr světa v cyklokrosu i musel do nemocnice na pozorování. Na Tour pak chyběl týmu Visma-Lease a Bike a jeho lídrovi Jonasi Vingegaardovi, pro kterého skončil závod předčasně po pádu kvůli zlomenině klíční kosti.
Van Aert, jenž si připsal třetí vítězství v sezoně a 54. triumf v kariéře, se nyní chystá na Vueltu a mistrovství světa.
Kolem Dánska
1. etapa (197,2 km)
1. Van Aert (Belg.) 4:10:49, 2. Kubiš (SR), 3. H. Pedersen (Dán.), 4. Teutenberg (Něm.), 5. Coté (Kan.), 6. Laporte (Fr.), 7. T. Kopecký všichni stejný čas, ...27. M. Kopecký (oba ČR) -17