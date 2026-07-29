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Van Aert opět vítězí. Po zmeškané Tour ve sprintu těsně přemohl Slováka Kubiše

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  19:32

Wout van Aert vítězí v úvodní etapě Kolem Dánska. | foto: AP

Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte nemohl startovat na Tour de France, vyhrál úvodní etapu závodu Kolem Dánska. Vítěz loňské závěrečné etapy Tour na Champs-Élysées porazil v boji o prvenství ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena.

S osmičlennou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český jezdec Tomáš Kopecký, který skončil sedmý.

Jednatřicetiletý Van Aert se zranil minulý měsíc při pádu během tréninku před závodem Tour Auvergne-Rhone-Alpes. V ráně se mu rozvinula infekce a bývalý mistr světa v cyklokrosu i musel do nemocnice na pozorování. Na Tour pak chyběl týmu Visma-Lease a Bike a jeho lídrovi Jonasi Vingegaardovi, pro kterého skončil závod předčasně po pádu kvůli zlomenině klíční kosti.

Van Aert, jenž si připsal třetí vítězství v sezoně a 54. triumf v kariéře, se nyní chystá na Vueltu a mistrovství světa.

Kolem Dánska

1. etapa (197,2 km)

1. Van Aert (Belg.) 4:10:49, 2. Kubiš (SR), 3. H. Pedersen (Dán.), 4. Teutenberg (Něm.), 5. Coté (Kan.), 6. Laporte (Fr.), 7. T. Kopecký všichni stejný čas, ...27. M. Kopecký (oba ČR) -17

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