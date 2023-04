Polemika o van Aertovi. Neurazil svými velkorysými dary cyklistické bohy?

„Chris je skvělý kamarád, bylo by divné, kdybych jel proti němu,“ povídal van Aert.

Úplně stejný příběh se odehrál loni na Paříž–Nice, kde do cíle první etapy přijeli pospolu oni dva s Primožem Rogličem. A i tehdy se závodníci Jumbo-Visma domluvili, že Laporte bude tím, kdo vyhraje.

„A já tohle absolutně nechápu,“ říká bájný Eddy Merckx, zřejmě nejlepší cyklista všech dob. „Je to jeho volba, ale já bych to neudělal. Byl nejlepší, měl vyhrát, mohl psát historii.“

Pogačar tohle nedělá

Není sám, kdo z chování van Aerta roste.

Hlavami kroutí i další klasikářské legendy Tom Boonen a Johan Museeuw.

„Taky jsem některému kolegovi pomohl k triumfu, ale ne takhle, že bych ho vyloženě vyhrát nechal a ani nebojoval. Bude toho litovat. V téhle fázi kariéry musí vítězit,“ myslí si Boonen.

Až se chce zvolat: Neurazil Wout van Aert cyklistické bohy?

Nerozhněval je tím, že o výhry ani neusiloval, svým kolegům je i v minulých letech věnoval a teď na to doplácí?

Prvenství z monumentů mu totiž z různých důvodů unikají.

Jen těžko si přitom představit jiné závodníky, jak dělají to, co on. Merckxovi říkali Kanibal proto, že se o triumfy s nikým nedělil.

Ale co další současní králové? Tadej Pogačar možná vypadá jako hodný, usměvavý kluk, což vskutku i sedí. Zároveň je to ale zabiják, kterého prostě zajímají jen vítězství. Proto na ně útočí v každém závodě, do kterého nastoupí. Dárky nerozdává.

„Až se za patnáct let Wout ohlédne, bude na sebe naštvaný. Nikdy jsem neviděl něco podobného udělat Pogačara,“ tvrdí Museeuw.

DOMINANCE. Týmoví kolegové Wout van Aert (vlevo) a Christophe Laporte se radují z vítězství na klasice Gent-Wevelgem.

Mathieu van der Poel je pak úplný střelec. Má kolem sebe tým, který se pro něj vždycky obětuje. Aby on někomu pomáhal? To se skutečně často neděje. Je individualistou v týmovém sportu, v dobrém slova smyslu. Proto už má na rozdíl od van Aerta dva triumfy na Flandrech a jeden na San Remu.

Nebo třetí příklad: Remco Evenepoel. U tohohle tuze sebevědomého holobrádka si snad nikdo ani nedovede představit, že by se o své vavříny s někým dělil. Nemá na to povahu.

Není moc hodný?

„U nás to ale funguje jinak, máme výjimečný kolektiv, nejsme jednotlivci,“ tvrdí Laporte. Jenže týmovost zabíjí odkaz Wouta van Aerta, na který se bude po jeho konci kariéry vzpomínat.

Belgičan jako kdyby zapomněl, odkud pochází.

Vždyť jeho milovaný cyklokros je ryze individuálním sportem, prezenty se v něm nepěstují, ani on je v blátě nikdy nedával.

Na silnici je to ale jiný van Aert. Schopný výhry věnovat a zároveň nechat pro své týmové kolegy na kole duši. Poznali to třeba i Primož Roglič nebo Jonas Vingegaard na Tour. Van Aert byl hlavním motorem jejich triumfu, nebo pokusu o něj.

Své zájmy vždycky upozadil.

Když si se silnicí začal před pěti lety více tykat, málokdo by si tehdy vsadil na to, že teď, v roce 2023, bude mít na kontě stále jen jedno vítězství na klasických monumentech – to ze San Rema 2020.

Vždyť přece často vypadal jako naprostý Terminátor.

Hlavně na Tour byl schopný dělat úplně vše – vyhrávat sprinty, časovky, tahat na rovinách, ale i být superdomestikem v horách. Zdálo se, že v příštích letech bude minimálně několikanásobným mistrem světa v časovce, elitním klasikářem, který opakovaně ovládne Flandry, Roubaix i San Remo. Neděje se tak.

Belgický cyklista Wout van Aert po vítězství na klasice E3 se startem a cílem v Harelbeke.

„Přál bych mu, aby v neděli v Roubaix vyhrál, výkonnost na to má,“ myslí si Merckx. „Ale možná je skutečně až moc hodný na to, aby se stal velkým šampionem s mnoha triumfy, na kterého se bude i po letech vzpomínat.“

Slovům legendy se osmadvacetiletý cyklista může vzepřít už zítra, pokud pozvedne na velodromu nad hlavu posvátnou kostku.

Jen ji nesmí nikomu darovat.