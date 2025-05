Odpovědi se různí.

Přetrvávající následky předchozí nemoci.

Přílišný perfekcionismus vedoucí k přetrénování.

Ztráta sebevědomí po předchozích výsledcích v sezoně.

Rodinný život a snaha více se věnovat svým dětem.

Nebo samozřejmě kombinace některých z těchto faktorů.

V úvodní albánské etapě Gira se ještě zdálo, že následky předchozí nemoci nebudou Van Aerta limitovat až tak moc, jak se mnozí obávali. V klasikářském terénu sice strádal a těsně před vrcholem závěrečného stoupání nedokázal udržet krok s Lidl-Trekem, ale v následném sjezdu se dotáhl zpět na špici a ve spurtu se mu podařilo vybojovat druhé místo za vítězným Madsem Pedersenem.

„Tohle bylo daleko nad očekávání,“ řekl poté. „V průběhu dne jsem se sice necítil dobře, ale chtěl jsem zkusit zabojovat o růžový dres. I toho druhého místa si cením.“

Dán Mads Pedersen (vlevo) a Belgičan Wout van Aert v souboji o vítězství v úvodní etapě Gira

Jenže další etapy už vyvolávaly pouze rozpaky.

V krátké rovinaté časovce do Tirany by za normálních okolností zaútočil na maglia rosa, vždyť tuto disciplínu ovládl v minulosti i na Tour. Tentokrát skončil čtyřiatřicátý, 39 sekund za vítězem Tarlingem.

„Věděl jsem, že se něco takového může stát,“ reagoval. „Jsem zklamaný? Ano, jsem. Mohla za můj výkon předchozí nemoc? Nevím. Dělám, co můžu, a nechci se na nic vymlouvat. Prostě to tak je. Trápil jsem se. Po průjezdu zatáčkami mi chyběla síla, abych opět rychle nabral rychlost.“

Ve třetí, opět klasikářské etapě okolo města Vlorë potom v neděli kapituloval na nejobtížnějším stoupání 2. kategorie. Rychle se mu peloton vzdaloval a postupně nabral čtvrthodinovou ztrátu. „Raději jsem nechtěl své tělo příliš zatěžovat. Jsem realistou. Nemohl jsem podat výkon na obvyklé úrovni,“ uznal.

Týmový kolega Bart Lemmen později líčil: „Už při nájezdu do stoupání nám Wout dal najevo, že nemá dobré nohy, ať ho necháme vzadu.“

A v úterní ryze sprinterské etapě do Lecce? Van Aert se měl stát v její hektické koncovce klíčovým mužem pro Olava Kooije, sprintera týmu Visma - ale v letícím balíku nebyl ani zdaleka tam, kde měl být.

„Myslím, že nemoc Wouta stále postihuje,“ usoudil Marc Reef, sportovní ředitel Vismy. „Jinak by už v sobotní časovce byl mezi nejlepšími a bojoval by v ní o celkové vedení.“

Nizozemský cyklistický analytik Thijs Zoneveld se domnívá, že Van Aertovi se mohlo vymstít i jeho extrémní úsilí v závěru první etapy. „Ve snaze zlikvidovat v ní ztrátu a usilovat o etapové prvenství se vydal daleko za své limity. Od té doby jezdil hluboko pod svou úrovní a byl vyloženě špatný,“ konstatoval v podcastu In De Waaier.

Další z expertů Bobbie Traksel v podcastu Eurosportu podotkl: „Po první etapě si možná mnozí říkali: Byly to všechno jen fámy, že Van Aert marodil a že na tom bude špatně. Ale přišla časovka - a časovka nelže. Po ní bylo jasné, že byl opravdu nemocný.“

O nemoci, kterou prodělal zhruba týden před Girem, se pro list Het Nieuwsblad rozhovořila rovněž Van Aertova manželka Sarah De Bieová.

„Wout nemohl moc trénovat, takže byl více času s rodinou, což byla pro děti samozřejmě velká zábava,“ popisovala. „Jenže pro Wouta to bylo úplně na nic. Takový vynucený odpočinek není skutečný odpočinek, když máte kolem sebe děti. To nemusím vysvětlovat ostatním rodičům.“

Právě v rodinném životu, ale z dlouhodobějšího hlediska, vidí možné příčiny Van Aertovy horší výkonnosti rovněž komentátor Jan Hermsen.

„Být profesionálním cyklistou a snažit se dosáhnout vrcholu formy na Grand Tour se bohužel obtížně slučuje s rodinným životem,“ konstatoval. „Je skvělé, že Wout chce být často s rodinou, jet s ní na dovolenou a trénovat tam. Takhle to však moc nefunguje. Nemyslím si, že takový model bude v budoucnu opakovat.“

Analytik Bobbie Traksel se k této úvaze připojil: „Van Aertovi se dařilo opravdu dobře, dokud jeho starší syn nezačal chodit do školky. Do té doby mohla i na mnohé vysokohorské kempy jezdit celá rodina s ním. Když už to nešlo, pravděpodobně jej to zasáhlo. Těžko se mi to říká. Vždy jsem podporoval zapojení rodiny do kariéry. Ale jakmile začnou děti chodit do školky, váš rozvrh se musí změnit.“

S čímž souhlasí také Van Aertův krajan, bývalý profesionál a mistr klasik Greg Van Avermaet, sám otec od rodiny.

„Děti se vracejí domů ze školy nebo ze školky a vy je samozřejmě nebudete doma ignorovat,“ připomíná. „Což znamená, že odpočíváte o něco méně. Také jsem to zažil během kariéry. Najednou se dostáváte do kleští. Vaše imunita s věkem klesá, doma máte rodinu, ale stále chcete trénink absolvovat co nejkvalitněji. Pak vaše tělo snadno můžete i přetížit.“

Další analytik Michel Wuyts v podcastu HLN Wuyts & Vlaeminck vyzdvihl: „V tréninku bývá Van Aert až extrémně pečlivý perfekcionista. Je možné, že tentokrát to po nemoci přehnal a následky vidíme.“

Rovněž psychická kondice Van Aerta může hrát roli. V klasikářské sezoně, ovládané duem Van der Poel - Pogačar, sice dosáhl na dvě druhá a tři čtvrtá místa, ale o vítězství usiloval marně. Když už se zdálo, že si jede pro triumf na worldtourovém Dwars door Vlaanderen, kde jeho tým Visma hrál ve vedoucí skupince přesilovku 3 na 1, podlehl ve spurtu jedinému zbylému soupeři z dalších stájí Neilsonu Powlessovi.

„Po Dwars door Vlaanderen bylo pro Wouta obtížnější najít zase rychle motivaci,“ připustila manželka. „Pokud se však po nějakém nezdaru nedokáže okamžitě psychicky vzpamatovat, je na mně a lidech kolem něj, abychom zareagovali. Wout na sebe sám vyvíjí velký tlak, který média ještě navyšují. Snažila jsem se ho tedy přesvědčit: Hlavně zůstaň pozitivní.“

Giro je každopádně stále mladé a v Římě vyvrcholí až za devatenáct dnů.

Tolik se toho ještě může stát.

A změnit.

„Věříme, že se během tří týdnů bude Wout zlepšovat,“ říká sportovní ředitel De Reef. Forma, kterou před svou nemocí měl, jen tak nezmizela. Jsme si jisti, že bude nyní podporovat Olafa (Kooije) ve spurtech, ale do určité chvíle i Simona (Yatese) v kopcích. A později určitě dostane i sám šanci uspět z úniku. Je to výjimečný chlap, který dokáže všechno možné, ale musíme i s ním být opatrní.“

Bývalý nizozemský cyklista Larse van den Berg dodává: „Není důvod k panice. Wout stále může ukázat během Gira výrazně lepší formu. Neměl by však nyní překračovat limit příliš brzy ani příliš často, jinak se nedokáže plně zotavit.“