Školácká chyba. Jak van Aert předčasně slavil: Stydím se i kvůli práci týmu

V cyklistickém světě to není nic ojedinělého. Předčasně třeba před dvěma lety na Lutychu slavil čerstvý mistr světa Julian Alaphilippe, načež se před něj dostal Primož Roglič (a aby toho nebylo málo, Alaphilippa posléze rozhodčí odsunuli na páté místo).

Podobným nechvalně proslulým způsobem přišel o triumf v roce 2004 na Milán-San Remo i Erik Zabel, jehož překonal Óscar Freire.

„Tolikrát jsme se na to s týmový parťáky dívali, někdy jsme se tomu i zasmáli. Když někoho takhle vidíte prohrát, ptáte se, jak je to možné. Teď už to ale chápu,“ hlesl van Aert.

Just got to end of Dauphine stage. Photo finish says it all 🧐. Cofidis rider Lafay is also wondering what is going on. Gaudu is an explosive cyclist, must be such an athlete for crossing finish line before WVA. #Dauphine pic.twitter.com/zgwOMNjInK