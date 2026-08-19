Nadějní mladíci se sjedou k Plzni, startuje West Bohemia Tour. I s českými talenty

Západočeské klání patří v cyklistickém kalendáři do stejné kategorie podniků jako prestižní Tour de l’Avenir nebo Závod míru. A přestože jde o teprve třetí ročník závodu v tomto formátu, už si stačil získat ve třiadvacítkářském pelotonu dobré jméno.
Na start tak dorazí development sestavy worldtourových stájí Alpecin a Jayco, které doplní kontinentální týmy a národní výběry.
Vedle českých, slovenských a maďarských cyklistů, se fanoušci můžou těšit například na početné zastoupení dánských a norských závodníků, tým ze Spojených států, Irska a také reprezentanty Jihoafrické republiky nebo Nového Zélandu. Celkem pojme peloton West Bohemia Tour 132 jezdců.
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Mezi nejvýraznější česká jména na startu patří Václav Ježek a Tomáš Přidal, kteří ještě o víkendu bojovali o přední umístění na Czech Tour.
Ježek zapsal dvě čtvrtá místa v etapách a celkově skončil na sedmé příčce, čímž získal dres pro nejlepšího českého závodníka. Přidal je zase aktuální český vicemistr, když v kopcovitém závodě v Jeseníku nestačil jen na Mathiase Vacka.
I vzhledem k náročnému závodnímu programu ale Ježek očekávání na další zářný výsledek mírní: „Terén není tak kopcovitý. Budu se snažit pomáhat Adamu Bittmanovi, který má excelentní výkonnost a itinerář závodu je pro něj super.“
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Ani ne čtyřkilometrový čtvrteční prolog ze Starého Plzence ke zřícenině hradu Radyně v předešlých ročnících nabídl setinové drama o vítězství, dojezd do Rokycan zase může v pátek vidět hromadný dojezd, protože přes kopcovitý profil je poslední stoupání relativně daleko před cílem.
Sobotní okruh jižně od Klatov má oproti loňsku naopak ztížený závěr a nahrává odvážnému nástupu těsně před cílem. Prudká stojka přibyla také v nedělním dojezdu do Plzně, rozuzlení celkového pořadí tak může být dramatičtější než v předchozích letech.
Závod dosud vždy ovládli zahraniční jezdci a čeští zástupci se neprobojovali ani na pódium. Změní to letošní ročník?