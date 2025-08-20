V loňském premiérovém ročníku ovládl dvě ze tří etap Quick-Step, který nechybí ve startovní listině ani letos. Kromě něj se představí také stáje UAE, Bahrain Victorious, Astana, Alpecin-Deceuninck, EF, FDJ a Jayco.
Z druhodivizních týmů přivezou své talenty Tudor, Lotto, Novo Nordisk nebo české ATT. Kromě toho také startují národní výběry Česka a Slovenska. Díky tomu se v závodě představí i Pavel Šumpík.
Kromě něj je jedním z hlavních jmen ve startovním poli Matthias Schwarzbacher, kterého si vychovává UAE. Devatenáctiletý Slovák ovládl v loňském ročníku prolog, letos slavil v úvodní časovce třiadvacítkového Gira a na domácím šampionátu mu patřila časovka v elitní kategorii.
„Oproti loňsku je startovní pole mnohem silnější. Podařilo se nám přilákat opravdu velká jména,“ těší ředitele závodu Petra Kubiase z Roman Kreuziger Cycling Academy.
Čtvrteční prolog měří 3,7 kilometru a vede ze Starého Plzence na hrad Radyně. Páteční první etapa obkrouží Rokycany a nabídne klasikářský profil s pěti vrchařskými prémiemi.
V sobotu zamíří peloton na Šumavu, kde čeká závodníky 150 kilometrů dlouhý okruh kolem Klatov. Závod vrcholí v neděli sprinterským dojezdem do historického centra Plzně, přímo na náměstí Republiky ke katedrále sv. Bartoloměje.