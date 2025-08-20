Talentovaní cyklisté změří síly v západních Čechách. Startuje West Bohemia Tour

  17:37
Hned osm development týmů těch největších stájí pelotonu se sejde ve čtvrtek na startu etapového závodu West Bohemia Tour. Ten se tak obsazením řadí k nejkvalitnějším letošním kláním v kategorii do třiadvaceti let. Mladí cyklisté absolvují prolog a pak tři etapy, které je provedou okolím Rokycan, Šumavou a na závěr je čeká hromadný dojezd v centru Plzně.
Fotogalerie3

Start druhé etapy West Bohemia Tour 2024 v Klatovech. | foto: West Bohemia Tour

V loňském premiérovém ročníku ovládl dvě ze tří etap Quick-Step, který nechybí ve startovní listině ani letos. Kromě něj se představí také stáje UAE, Bahrain Victorious, Astana, Alpecin-Deceuninck, EF, FDJ a Jayco.

Z druhodivizních týmů přivezou své talenty Tudor, Lotto, Novo Nordisk nebo české ATT. Kromě toho také startují národní výběry Česka a Slovenska. Díky tomu se v závodě představí i Pavel Šumpík.

Kromě něj je jedním z hlavních jmen ve startovním poli Matthias Schwarzbacher, kterého si vychovává UAE. Devatenáctiletý Slovák ovládl v loňském ročníku prolog, letos slavil v úvodní časovce třiadvacítkového Gira a na domácím šampionátu mu patřila časovka v elitní kategorii.

„Oproti loňsku je startovní pole mnohem silnější. Podařilo se nám přilákat opravdu velká jména,“ těší ředitele závodu Petra Kubiase z Roman Kreuziger Cycling Academy.

Peloton West Bohemia Tour v ročníku 2024
Senne Hulsmans vítězí ve třetí etapě West Bohemia Tour 2024.

Čtvrteční prolog měří 3,7 kilometru a vede ze Starého Plzence na hrad Radyně. Páteční první etapa obkrouží Rokycany a nabídne klasikářský profil s pěti vrchařskými prémiemi.

V sobotu zamíří peloton na Šumavu, kde čeká závodníky 150 kilometrů dlouhý okruh kolem Klatov. Závod vrcholí v neděli sprinterským dojezdem do historického centra Plzně, přímo na náměstí Republiky ke katedrále sv. Bartoloměje.

