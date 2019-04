Barguil léčí v krátké době další zlomeninu, kolo odložil na dva týdny

Barguil v závěrečné etapě Kolem Katalánska upadl ve sjezdu. „CT vyšetření odhalilo zlomeninu v pánevní kosti. Překvapilo mě to, protože i když po pádu pánev bolela, nebylo to tak hrozné. Sám jsem se odvezl na letiště a myslel si, že je to jen pohmožděné,“ uvedl na instagramu.

O tři týdny dříve přitom Barguil po karambolu ve druhé etapě Paříž-Nice skončil v nemocnici se zlomeným krčním obratlem. Zotavil se ale nečekaně rychle a závod Kolem Katalánska mohl jet. Po odchodu ze Sunwebu nyní závodí za stáj Arkéa-Samsic.

V hromadném pádu se s ním ocitl i německý cyklista Simon Geschke, ten dopadl mnohem hůře: zlomil si klíční kost a čtyři žebra.