Jsi idiot, spílal Barguil v Norsku Gasparottovi. Teď se kaje

Desátý muž letošní Tour de France dojel v nedělní závěrečné etapě čtvrtý těsně za Kazachem Alexejem Lucenkem, který ho díky bonifikaci za třetí místo připravil o jedinou sekundu o celkové vítězství. Barguil se po dojezdu zlobil na Gasparotta, který podle něj úmyslně ve finiši nechal Lucenka poodjet, zatímco Francouz zůstal vzadu.

„To je vážně na houby. Lucenko jel výborně, ale kdybych mu visel za zadním kolem, myslím, že bych to zvládl. Ale ten chlápek, co za ním jel, se mě snažil odstavit. Takhle se podle mě nezávodí. Řekl jsem mu (Gasparottovi), že je idiot. Víc k tomu nemám co říct,“ rozčiloval se Barguil v neděli.

O den později se sedmatřicetiletému Italovi omluvil osobně i veřejně na twitteru.

I apologize to @enrigasparotto it was not the word to say in the media. We have a discussion to make that clear. It was hard to loose for 1sec after a intense race where my teammates give everything. I was frustrated and angry but I made mistake to not be in the wheel...