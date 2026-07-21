Vzorný voják Vacek, na Tour obětoval i časovku. Jeho heslo? Vše pro Pedersena!

Že je vynikajícím časovkářem, ví celý cyklistický svět. Proto také dostal pro trať vinoucí se i podél břehů Ženevského jezera přidělenu vlastní televizní motorku.
Jenže už před startem hlásil, že tentokrát není jeho vystoupení pro tým prioritou: „Soustředíme se na jiné dny.“
Pohledy šéfů Lidl-Treku jsou mocně upřeny ke středeční etapě ze Chambéry do Voironu s jejím klasikářským profilem.
Pokud se nám vydaří středeční etapa a pojistíme si před Paříží zelený dres pro Madse Pedersena, zůstávám optimistou, že bych si ještě mohl zajet i na sebe.