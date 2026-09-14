Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vzkříšení dědice. Mas zahnal všechny démony a využil „díry po Pogačarovi“

Tomáš Macek

Fotogalerie34 Premium

Celkový vítěz cyklistické Vuelty, Enric Mas z Movistaru, slaví i se svými potomky. | foto: Reuters

V jednu chvíli, kdy v sobotní královské etapě Vuelty opět útočil Richard Carapaz, si lídr závodu Enric Mas právě bral gel a dočasně zaostal. Co teď? S gelem, stále mu visícím z pusy, si Ekvádorce okamžitě chladnokrevně dojel. I v brutálně obtížné etapě napříč pohořím Sierra Nevada, hrozící možnými velkými rozestupy, měl vše pod kontrolou. A je vítězem Vuelty.

Na tiskové konferenci pak dostává otázku: „Co tento triumf znamená pro vaši budoucnost?“

Odpovědět odmítne. Jen požádá: „Prosím, dovolte mi užít si Vueltu.“

Je realista.

V 31 letech v éře Pogačara, Vingegaarda, Del Tora a Seixase ví, že tohle je téměř jistě to nejlepší, co kdy na kole zažije. Že Pogačarův těžký pád způsobil na Vueltě mimořádný okamžik v čase, který on naplno využil. Sáhl po příležitosti, jaká se před ním s vysokou pravděpodobností už nikdy neotevře.

Bojoval během kariéry s psychickým blokem ze sjezdů i kupícími se zdravotními potížemi. Postupně se v očích fanoušků stal ze spasitele věčným příslibem a pak už jen solidním profesionálem, jenž se ocitl za zenitem.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Nezáživné finále. US Open vyhrál Zverev, Sheltonovi zlepšení nevydrželo

Aktualizujeme
Německý tenista Alexander Zverev slaví zisk titulu na US Open.

Druhý grandslamový titul v sezoně i kariéře slaví německý tenista Alexander Zverev. Po Roland Garros si podmanil také US Open, ve finále v New Yorku zdolal Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7 a 6:2. Domácí...

14. září 2026

Vzkříšení dědice. Mas zahnal všechny démony a využil „díry po Pogačarovi“

Premium
Celkový vítěz cyklistické Vuelty, Enric Mas z Movistaru, slaví i se svými...

V jednu chvíli, kdy v sobotní královské etapě Vuelty opět útočil Richard Carapaz, si lídr závodu Enric Mas právě bral gel a dočasně zaostal. Co teď? S gelem, stále mu visícím z pusy, si Ekvádorce...

14. září 2026

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

13. září 2026  23:33

Teplice budou reklamovat temno na Stínadlech. Trpišovský: Pauza nás uklidnila

Ve druhém poločase zápasu mezi Teplicemi a Slavií zhasla světla, fanoušci tak...

Do třetice všeho tmavého. Na fotbalových Stínadlech se historie opakovala: během nedělního šlágru fotbalové ligy s mistrovskou Slavií zhasla světla a 20 minut se nehrálo. Teplický klub bude potíže s...

13. září 2026  22:55

Američanky zůstávají na trůnu. Ve finále MS porazily Francii, domácí medaili nemají

Americké basketbalistky Chelsea Grayová a Angel Reeseová slaví během finále...

Basketbalistky Spojených států amerických ovládly popáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazily Francii 97:79 a na jubilejním dvacátém světovém šampionátu získaly dvanáctý titul....

13. září 2026  18:55,  aktualizováno  22:19

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrátilo do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskutečnil jubilejní 20. ročník. Zlaté medaile získaly favoritky z USA, které porazily stříbrný...

13. září 2026  21:58

Takhle tragicky jsem ještě nikdy neskákal, řekl Štefela o sezoně. Nadchl ho Tamberi

Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu

Od naší zpravodajky v Maďarsku Když laťku ve výšce 222 centimetrů nepřeskočil ani napotřetí, dlouhou chvíli ležel na žíněnce. A tento obrázek Jana Štefely přesně vystihoval celou jeho sezonu. Český výškař po loňském bronzu na...

13. září 2026  21:53

Stále suverénní. Pardubice B po vítězství nad Chomutovem dál vládnou první lize

Hokejisté Pardubic B se radují po gólu v utkání s Chomutovem ve 3. kole Maxa...

Hokejisté Pardubic B zvítězili ve třetím kole první ligy nad Chomutovem 3:2 a zůstávají bez ztráty. V čele tabulky mají dvoubodový náskok před Kolínem, Zlínem a Třebíčí. Kolín zdolal Sokolov 5:4 po...

13. září 2026  21:44

Vuelta 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu, kde sledovat

Prezentace trasy 81. ročníku Vuelty v prosinci 2025.

Závěrečná Grand Tour sezony je tady, španělská Vuelta odstartovala 22. srpna v Monaku a po krátké návštěvě Francie a Andorry zakotvila na jihu Pyrenejského poloostrova v Andalusii, kde 13. září čeká...

13. září 2026  21:20

Štefela nezlomil bídu, skočil jen základní výšku. Ultimátně zazářili sprinteři z USA

Italský výškař Gianmarco Tamberi v akci během finále skoku do výšky na...

Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené sedmé místo výkonem 217 centimetrů. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní...

13. září 2026  20:12,  aktualizováno  21:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

21. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité závěrečné etapy

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru dojíždí s úsměvem do cíle 20. etapy...

Závěrečná 21. etapa letošní Vuelty přináší finále v andaluské Granadě. Prohlédněte si detailní profil závěrečného dějství, průběžné celkové pořadí a favority na poslední etapový vavřín.

13. září 2026  20:58

Neporažená Plzeň deklasovala v Lize mistrů Bordeaux, Liberec smetl Graz

Liberečtí hokejisté slaví gól v utkání Ligy mistrů proti Grazi.

Hokejisté Plzně deklasovali v Lize mistrů Bordeaux 10:4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play off. Liberec v domácím prostředí porazil Graz 6:2, podruhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno...

13. září 2026  15:50,  aktualizováno  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×