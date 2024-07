Úředník, ajťák i finanční poradce z Havířova. Kdo jsou výherci cyklistické soutěže

„Neděláte si srandu? Fakt jsem vyhrál? To snad není možné!“ Takové byly většinou reakce prvních výherců cyklistické soutěže s iDNES Premium, kteří získali voucher 30 000 Kč na nákup nového kola. Je libo silniční, horské, městské gravel? Či snad elektrokolo? I vy máte šanci. Soutěž probíhá do 19. července. A nakonec se bude losovat o to, kdo se stane majitelem kola za 100 tisíc korun.