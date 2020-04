Cyklistická Vuelta mění trasu. Kvůli pandemii neodstartuje v Nizozemsku

Organizátoři ve středu uvedli, že budou muset sáhnout také ke změně termínu. Vuelta by se měla jet až po mistrovství světa v silniční cyklistice, které se uskuteční ve Švýcarsku koncem září.



V Nizozemsku by mohla Vuelta odstartovat příští rok. „Viděli jsme tu velké nadšení a vysoké nasazení. Je radost takhle pracovat. To nejmenší, co můžeme udělat, je zabývat se možností startu v Nizozemska v blízké budoucnosti. Věříme, že to budeme schopni zrealizovat co nejdříve, uvedl ředitel Vuelty Javier Guillén.

Pandemie koronaviru zcela rozbourala cyklistický kalendář. Tour de France se posunula o dva měsíce na 29. srpna až 20. září, i nad tímto termínem ale kvůli vládním opatřením visí otazník. Pak byl měly následovat Giro d’Italia, které bylo v plánu v květnu, a Vuelta.