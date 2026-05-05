Zlomeniny se hromadí a ženská Vuelta přichází o největší hvězdy

Vosová se ocitla na zemi hned v úvodní etapě do města Salvaterra de Miño. Do cíle sice dorazila na sedmém místě, další den už ale na start kvůli zlomenině klíční kosti nenastoupila.
Hromadný dojezd v úvodní etapě ovládla Švýcarka Rüeggová, když překonala i Lotte Kopeckou, a oblékla se díky tomu do červeného dresu. Další den ale při pádu utrpěla zlomeninu ramene a etapu nedokončila. „Zranění Noemi bude vyžadovat operaci,“ uvedl její tým EF.
Rüeggová při pádu poslala k zemi také Ciaboccovou, která díky 16. místu v úvodní etapě vezla bílý dres pro nejlepší mladou závodnici.
Kolize Rüeggové s Ciaboccovou ve druhé etapě ženské Vuelty:
May 4, 2026
☹️ Noemi Rüegg y Eleonora Ciabocco se van al suelo y la líder tiene que abandonar 😓 Mientras tanto, Aalerud es cabeza de carrera en solitario
😓 Race leader Noemi Rüegg and Eleonora Ciabocco go down and Rüegg abandons 😢… pic.twitter.com/OKKR3EgFwV
Dvaadvacetiletá Italka z týmu Picnic PostNL si z pádu odnesla hned několik zlomenin. Druhou etapu dokončila, v té úterní však už nestartovala.
Po odstoupení Rüeggové vyrazila to třetí etapy v červeném dresu Němka Franziska Kochová. Do čela hodnocení mladých závodnic se posunula Belgičanka Lore De Schepperová, česká jezdkyně Julia Kopecký je v tomto pořadí šestá s odstupem 1:27 minuty.