Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě téměř dvě desítky kol. Jak si Visma poradí?

Autor: ,
  12:15
O téměř dvě desítky kol přišla v noci na pondělí cyklistická stáj Visma–Lease a Bike. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě Vuelty, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději vloupali do týmového vozidla u hotelu nedaleko Turína.
Jonas Vingegaard v cíli druhé etapy Vuelty.

Jonas Vingegaard v cíli druhé etapy Vuelty. | foto: Manon CruzReuters

Jonas Vingegaard (vpravo) vítězí ve druhé etapě Vuelty těsně před Giuliem...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma), hlavní favorit jubilejního 80....
Jonas Vingegaard (vpravo) vítězí ve druhé etapě Vuelty těsně před Giuliem...
Jonas Vingegaard na startu 1. etapy Vuelty v Turíně.
6 fotografií

Specializovaný italský list Tuttobicisport uvedl, že zmizelo 18 kol a hodnotu odcizených strojů vyčíslil na 250 000 eur (přes 6,1 milionu korun).

Vedení týmu krádež potvrdilo na sociálních sítích a uvedlo, že případem se zabývá italská policie. Stáj neupřesnila, o kolik kol přesně přišla či jaká byla jejich hodnota. Neuvedla ani, jak zmizení výbavy ovlivní start cyklistů do pondělní třetí etapy.

Sbal se, jedeš na Vueltu. Jak se shání náhradník, když lídr padne na schodech

Podle Tuttobicisport si tým bude muset půjčit kola či náhradní díly od ostatních stájí, aby mohli v závodu bez problému pokračovat všichni jezdci.

Výhodou je, že peloton čeká jen 134 km dlouhá trasa ze San Maurizio Canavese do Ceresu a startovat se bude až odpoledne. To týmu poskytne více času na vyřešení problému a zajištění náhradních kol.

V závodu už každopádně nebude pokračovat Axel Zingle. Francouzský sprinter si při hromadném pádu v závěru druhé etapy, při němž skončil s takřka celým týmem Visma na zemi i Vingegaard, vykloubil rameno. Po nahození kloubu zpět sice etapu dokončil, po dalších vyšetřeních ho ale stáj z Vuelty stáhla.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě téměř dvě desítky kol. Jak si Visma poradí?

O téměř dvě desítky kol přišla v noci na pondělí cyklistická stáj Visma–Lease a Bike. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě Vuelty, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději...

25. srpna 2025  12:15

Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

Premium

Když na začátku minulého týdne odlétali na mistrovství světa do Milána, působili každý odlišně. Kanoista Martin Fuksa byl nažhavený, dalo se lehce poznat, jak moc chce do sbírky další titul. I...

25. srpna 2025

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

25. srpna 2025  11:02

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní...

25. srpna 2025  10:53

Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil

Takový scénář se na tenisovém grandslamu jen tak nevidí. Benjamin Bonzi v prvním kole US Open vedl nad Daniilem Medveděvem 6:3, 7:5 a 5:4 a zrovna si při svém podání hýčkal mečbol. Jenže na kurt v tu...

25. srpna 2025  10:25

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Sáňkařka zmeškala dopingové kontroly, teď přijde o ZOH. Kariéra v troskách, říká

Elitní rakouská sáňkařka Madeleine Egleová dostala za zameškané dopingové kontroly trest na 20 měsíců a přijde o účast na olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. O postihu za prohřešek,...

25. srpna 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stříbro po 15 letech. Štafeta čtvrtkařek převzala medaile z HMS v Dauhá 2010

V katarském Dauhá tehdy doběhly čtvrté, ale už od roku 2011 mají doma bronz po dopingu jedné z Jamajčanek. Před šesti lety se rozhodlo o dalším posunu vzhůru po trestu za doping Rusky Taťjany...

25. srpna 2025  9:57

Čeští mladíci nepolevují. Na volejbalovém MS do 21 let zaútočí na triumf ve skupině

Čeští volejbalisté do 21 let vyhráli na mistrovství světa v Číně i čtvrtý zápas v základní skupině. Bulharsko porazili 3:0 a do osmifinále postoupí nejhůře z druhého místa. O první místo v tabulce se...

25. srpna 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.