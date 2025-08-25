Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě téměř dvě desítky kol. Jak si Visma poradí?

Specializovaný italský list Tuttobicisport uvedl, že zmizelo 18 kol a hodnotu odcizených strojů vyčíslil na 250 000 eur (přes 6,1 milionu korun).
Vedení týmu krádež potvrdilo na sociálních sítích a uvedlo, že případem se zabývá italská policie. Stáj neupřesnila, o kolik kol přesně přišla či jaká byla jejich hodnota. Neuvedla ani, jak zmizení výbavy ovlivní start cyklistů do pondělní třetí etapy.
Podle Tuttobicisport si tým bude muset půjčit kola či náhradní díly od ostatních stájí, aby mohli v závodu bez problému pokračovat všichni jezdci.
Výhodou je, že peloton čeká jen 134 km dlouhá trasa ze San Maurizio Canavese do Ceresu a startovat se bude až odpoledne. To týmu poskytne více času na vyřešení problému a zajištění náhradních kol.
V závodu už každopádně nebude pokračovat Axel Zingle. Francouzský sprinter si při hromadném pádu v závěru druhé etapy, při němž skončil s takřka celým týmem Visma na zemi i Vingegaard, vykloubil rameno. Po nahození kloubu zpět sice etapu dokončil, po dalších vyšetřeních ho ale stáj z Vuelty stáhla.