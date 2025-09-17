Odstartuje Tour v Barceloně? Představitelé města požadují: Vylučte izraelský tým

Tomáš Macek
  12:49
Po Vueltě může mít s propalestinskými demonstranty vážné problémy i příští Tour de France, která má odstartovat 4. července z Barcelony. Městská rada Barcelony totiž údajně po organizátorech ze společnosti ASO požaduje, aby byl izraelský tým Israel - Premier Tech ze závodu vyloučen.
„Chceme, aby týmy, které soutěží pod izraelskou vlajkou, stejně jako v případě Ruska, přestaly s touto vlajkou soutěžit,“ řekl David Escudé, radní pro sport, byť zároveň ujistil, že se Barcelona nemíní zříci pořádání úvodních etap.

Podobný odpor proti startu izraelské stáje se již ozval i z Kanárských ostrovů, které mají hostit závěrečné etapy Vuelty 2026.

Radní Escudé vyzval mezinárodní sportovní organizace, aby zaujaly proti Izraeli podobný postoj jako proti ruským týmům po invazi na Ukrajinu. Jakkoli přitom nezmínil, že zatímco je Rusko jednoznačným agresorem, izraelskou válku zahájil teroristický útok Hamásu na Izrael.

Rozvášeněný dav aktivistů a trasu 21. etapy Vuelty oddělují dvě řady plůtků a bezpečnostní složky.

Podobně jako Escudé se za vyloučení izraelského týmu staví i Janet Sanzová ze strany Barcelona en Comú, která je zastoupena v radě města. „Nemůžeme dovolit týmu reprezentujícímu genocidní stát, aby se procházel Barcelonou. Požadujeme jeho vyloučení z příštího ročníku Tour,“ vyhlásila.

Izraelská stáj má právo startu na všech podnicích Grand Tour v příští sezoně na základě umístění v žebříčku UCI, podle nějž bude v sezoně 2026 worldtourovou stájí.

Vyloučit ji nemohou - i kdyby chtěli, což nechtějí - ani organizátoři Tour ze společnosti ASO, to by mohla učinit pouze Mezinárodní cyklistická unie UCI.

Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

Mezi UCI a španělskou vládou, která podporovala propalestinské demonstrace na Vueltě, nyní panuje napětí. Řídicí orgán cyklistiky kritizoval po Vueltě španělského levicového premiéra Pedra Sáncheze za jeho podporu protestujících v průběhu Vuelty, kterou označil za neslučitelnou s „olympijskými hodnotami“ a zpochybnil schopnost Španělska pořádat významné mezinárodní akce.

Španělská odpověď, doručená prostřednictvím Agentury španělské vlády pro podporu a rozvoj sportu, byla ostrá. Obhajovala právo na protest jako ústavní záruku a dokonce jej označila za morální povinnost, pokud jsou v sázce tak jako v Gaze lidská práva. „Neutralita nemůže být používána k ochraně zvěrstev: mlčení tváří v tvář devastaci Gazy se rovná spoluúčasti,“ stálo ve vyjádření.

Naopak španělská vládní agentura jakkoli nereagovala na kritizovanou skutečnost, že demonstrace přerůstaly v projevy násilí a nenávisti vůči cyklistům a ohrožovaly jejich zdraví i životy.

Organizátoři raději postavili v cíli 15. etapy Vuelty ještě jednu řadu plůtků a skupinu propalestinských demonstrantů hlídala policie.

Je momentálně nepravděpodobné, že by stáj Israel – Premier Tech čelila jakýmkoli sankcím ze strany UCI nebo MOV. Ten prohlásil, že „stáj dodržuje Olympijskou chartu“ a že izraelští a palestinští sportovci během pařížských olympijských her v roce 2024 „koexistovali v míru“.

Vedení ASO uvedlo, že zatím rozhodně neuvažuje o změně trasy Tour 2026. Zajištění jiného zahraničního organizátora úvodních etap 10 měsíců před startem by bylo logisticky velmi složité.

17. září 2025  12:49

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

17. září 2025

