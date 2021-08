ONLINE: Vuelta zamířila do hor. Cyklisty čeká šestice vrchařských prémií

Profilově zatím ta nejtěžší.

Taková je sedmá etapa.

Trasa mezi body Gandia a Balcón de Alicante měří celkem 152 kilometrů a je na ní umístěno šest vrchařských prémií - dvě třetí, dvě druhé a dvě první kategorie.

„Velmi těžký den. Neustále se jede nahoru-dolu, téměř bez odpočinku. Je to ideální den pro hlavní favority, kteří mohou cenit zuby,“ vyhlíží Fernando Escartín, jeden z tvůrců trati.

Nejtěžšími stoupání se začne a skončí. Jako první přijde na řadu Puerto la Llacuna, které měří 9,4 kilometru s průměrem 6,2 procent.

Finálním výšlapem je poté Balcón de Alicante, které má 8,4 kilometru s průměrem 6,2 procent, přičemž ve druhé polovině jsou i úseky s více než 10procentním sklonem.

Právě ty by mohly rozhodnout o vítězi. Kdo jím bude?

V celkovém vedení je Primož Roglič z Jumbo-Visma, za nímž se nacházejí tři jezdci Movistaru. Druhý Enric Mas ztrácí 25 sekund, třetí Miguel Ángel López 36 a čtvrtý Alejandro Valverde 41.

Pátý Egan Bernal z Ineosu má manko rovněž 41 sekund a méně než minutovou ztrátu mají i šestý Alexandr Vlasov z Astany (+0:53) a sedmý Giulio Ciccone z Treku (0:58).

„Bude to další velký boj. Je to náročná etapa, náročná na kontrolování. Ale věřím, že to já i můj tým zvládneme,“ vyhlíží Roglič.

