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Nenápadný Vingegaard, italský tryskáč i český double. Vuelta uvádí šampiony

Kryštof Morong

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Alejandro Valverde slaví na pódiu se Samuelem Sánchezem a Cadelem Evansem (vpravo) celkový triumf na Vueltě 2009. | foto: Profimedia.cz

Jak dvacetiletý benjamínek Tadej Pogačar při debutu létal v horách a jak španělské silnice netušily, že se na nich odehrává pilotní díl vítězné série Bernarda Hinaulta na scéně Grand Tour, jsme už vyprávěli. A jak britský mladíček Matthew Brennan vládne hromadným dojezdům, sledujeme rovnou v přímém přenosu. Vuelta však v historii zrodila řadu velkých šampionů.

Jubilejní 40. ročník v roce 1985 vešel do historie díky kontroverznímu vyvrcholení souboje mezi britským outsiderem Robertem Millarem a domácím Pedrem Delgadem. V předposlední etapě se rozehrála podivná souhra okolností, kdy Delgado s krajanem Josém Reciem využili nepozornosti soupeřů a zmizeli Millarovi. A on sám v mlze a krupobití pak prohrál životní závod.

Tehdy se ale zrodil i jeden tichý milník.

Jistý Miguel Induráin se totiž po druhé etapě oblékl do žlutého dresu a stal se nejmladším lídrem v historii Vuelty.

V barvách týmu Reynolds (dnešní Movistar) hned v úvodních kopcích poznal, že na vítězství na třítýdenním závodě to ve dvaceti letech ještě nestačí, žlutý trikot po čtyřech dnech odevzdal a dojel na 58. místě.

Ale byla to předzvěst věcí příštích.

Za šest let ve Francii na dlouhých pět ročníků zamkl souboj o titul na Tour de France.

Vuelta je sice a vždycky bude až třetí v pořadí. Nejmladší z tria. Na konci sezony. Jenže možná právě proto je to ona, kdo vítá do velkého cyklistického světa ty největší šampiony.

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