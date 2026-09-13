Jubilejní 40. ročník v roce 1985 vešel do historie díky kontroverznímu vyvrcholení souboje mezi britským outsiderem Robertem Millarem a domácím Pedrem Delgadem. V předposlední etapě se rozehrála podivná souhra okolností, kdy Delgado s krajanem Josém Reciem využili nepozornosti soupeřů a zmizeli Millarovi. A on sám v mlze a krupobití pak prohrál životní závod.
Tehdy se ale zrodil i jeden tichý milník.
Jistý Miguel Induráin se totiž po druhé etapě oblékl do žlutého dresu a stal se nejmladším lídrem v historii Vuelty.
V barvách týmu Reynolds (dnešní Movistar) hned v úvodních kopcích poznal, že na vítězství na třítýdenním závodě to ve dvaceti letech ještě nestačí, žlutý trikot po čtyřech dnech odevzdal a dojel na 58. místě.
Ale byla to předzvěst věcí příštích.
Za šest let ve Francii na dlouhých pět ročníků zamkl souboj o titul na Tour de France.
Vuelta je sice a vždycky bude až třetí v pořadí. Nejmladší z tria. Na konci sezony. Jenže možná právě proto je to ona, kdo vítá do velkého cyklistického světa ty největší šampiony.