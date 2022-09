Řepa na Vueltě: Krize byla v prvním týdnu. Teď hledám recept na ten pravý únik

Jste na Vueltě osmnáctý den. Co na takový zápřah říká vaše tělo?

Už začíná být unavené. Ale to je asi zcela normální. Doufám, že to takhle má většina pelotonu, že nejde jen o můj problém. Jediné, s čím tady víc bojuju, je frekvence mého srdíčka, ta mi hodně padla. Ale věřím, že po pořádném pondělním odpočinku dokážu být do příštích šesti etap zase trochu víc konkurenceschopný.

To se vám stávalo i dřív, že vám klesala srdeční frekvence?

Ne. A nejde ani o žádný problém, o nic nebezpečného. Stejně to mají také ostatní, frekvence trochu klesá s narůstající únavou. Některé věci teprve poznávám. I mé tělo si musí zvyknout, že už není stejně čerstvé, jako když jsem na začátku Vuelty v Holandsku neměl problém jet přes 200 tepů.

Teď se dostanete na kolik?

Záleží na etapě. Zhruba o 15 až 20 tepů to kleslo.

Podobně mi Leopold König při svém debutu na Vueltě 2013 vyprávěl, že tělo i hlava se při první Grand Tour teprve učí, jak pracovat s třítýdenním závodem a s krizemi, které během něj na každého zákonitě přicházejí. I na vás už určitě přišla, že?

Stoprocentně to tak je. Největší krizi jsem měl zatím hned v prvním týdnu, dva dny po mém pádu (ke kterému došlo v závěru 4. etapy). Tělo a obražené svaly potom nějakou dobu potřebovaly k regeneraci. Při dojezdu na kopci v šesté etapě pak strašně pršelo a navíc šlo o 15kilometrové stoupání. Tehdy jsem si říkal: Jestli to takhle bude vypadat i dál, nevím nevím, jestli uvidím Madrid.

Už jste mu mnohem blíž.

Od té doby - asi bych to měl zaklepat - takové krize naštěstí nemám. Spíš jsem trochu zklamaný, že se mi nedaří dostat do úspěšných úniků. Třeba v neděli jsem to zkoušel hned ze začátku etapy. Říkal jsem si: Jsem v dobré skupince s Nibalim, Dennisem a Carthym, to už musí vyjít. Ale dojel nás peloton a potom z něj nastoupilo asi 20 lidí, a teprve ti skutečně odjeli. To se mi během Vuelty stalo už potřetí nebo počtvrté. Další fyzické krize ve stylu, že bych nedojel závod, se mi naopak zatím vyhýbají.

V horských etapách končíte i v první polovině pole, což naznačuje, že na tom jste relativně dobře. Nedojíždíte někde v grupettu na konci závodu.

Ne, takovou krizi, abych kvůli ní musel jet v grupettu, jsem ve druhém týdnu rozhodně neměl. Spíš jde jen o dílčí krize ve stylu, že se mi nepovede únik.

Zdá se, že v týmu máte víceméně volnou ruku.

V zásadě ano. Když mi nevyjde únik, máme potom všichni jediný úkol: dovézt pod poslední kopec na lepších pozicích José Felixe Parru, který je v celkovém pořadí pětadvacátý a šestý mezi mladíky, což je na úplně první Grand Tour našeho týmu hezký výsledek. Jinak tady máme všichni volnou ruku a nejsme ničím extra svazováni.

Jaká panuje nálada v týmu? Po trojnásobném odstoupení vašich jezdců kvůli covidu, k němuž došlo minulou středu, určitě nebyla moc dobrá.

Zato dnes (= v pondělí) už máme vyhodnocení testů během dalšího volného dne a všichni jsme negativní. Na obědu mi přišlo, že vedení týmu slaví výsledky testů stejně, jako kdybychom vyhráli etapu. Takovou radost měli, že už nikdo další nemusí domů. Zato minulý týden nešlo o nic příjemného. V jedenácté etapě, kdy ti tři kluci nesměli nastoupit, skoro nikdo z týmu nebyl hlavou v závodě. Dokonce se řešilo, jestli celý náš tým bude moci jet dál.

Protože jste měli tolik pozitivních testů?

Měli jsme čtyři pozitivní antigenní testy při plošném testování minulé pondělí. Ti kluci šli potom na PCR testy, po nichž stále zbyli tři pozitivní. Ale všichni tři posléze odstartovali do úterní časovky.

Protože měli na PCR testech nižší virovou nálož?

Ano. Po časovce pak náš týmový doktor rozhodl, že jeden z těch kluků pojede domů, protože byl opravdu nemocný a nezlepšovalo se to. Jenže organizátoři chtěli, abychom další den podstoupili ještě jedny kontrolní antigenní testy - a na základě jejich výsledků museli odjet domů další dva kluci, i když neměli žádné příznaky covidu a byli zdraví. To bylo smutné, že se organizátoři rozhodli na základě dalšího antigenního testu. Možná i proto, že jsme byli první tým, v němž to takhle (masivně) vypuklo a organizátoři si moc nevěděli rady co s tím. Hodně měnili názory a pravidla, proto byl náš tým z toho dost nesvůj.

Přikláníte se tedy k názoru, že by se minimálně měla zohledňovat míra nálože viru v těle?

Přikláním se k tomu, že by rozhodnutí o další účasti v závodu mělo být zodpovědností týmových doktorů, protože ti jsou odborníci a každý tým chce pro své závodníky jen to nejlepší a chce je držet v bezpečí. Pokud takový doktor uzná, že je závodník nemocný, a může proto ohrozit ostatní kluky nebo sebe sama, měl by sám rozhodnout, že ho pošle domů. Tudy podle mě vede cesta, přes osobní zodpovědnost jezdců a týmových doktorů.

Vyskytly se názory zcela zrušit na závodech plošné testování na covid. Jste pro?

Ano.

Případně testovat jen ty, kteří budou vykazovat známky nemoci?

Tak. Například já když jsem se dozvěděl, že Honza Hirt kvůli covidu odstoupil, řekl jsem svému týmu: Bavil jsem se s ním, radši mě otestujte. To je o té osobní zodpovědnosti. Stejně tak, když se cítíte hůř, o test si řeknete. Ale celoplošné testování mi nepřipadá jako správná volba.

Překvapila vás ještě něčím vaše první Grand Tour?

Nejvíc tím, jak se tu tvoří úniky. Je to možná dané i tím, že týmy letos kvůli udržení ve World Tour tvrdě bojují o body, a jsou proto mnohem dravější. Původně jsem si myslel, že na Grand Tour by to mohlo být většinou tak, že se relativně v pohodě vytvoří únik dne, potom je závod kontrolovaný a až později se závodí do cíle. Jenže tady mi přijde, že většina etap jsou dva různé závody. Jeden z nich je závod o únik...

... který trvá třeba i 80 kilometrů.

Přesně tak. A potom je tu druhý závod prvních patnácti lidí z celkového pořadí. Z toho jsem zatím trochu zklamaný, protože se mi ten správný únik vyhýbá. Ten středeční (v 11. rovinaté etapě), ve kterém jsem se ocitl, nepočítám, protože to byl únik z kategorie exhibičních pro kontinentální týmy. Jinak bohužel zatím nedokážu najít správný recept, jak proniknout do toho pravého úniku a jet o etapu nebo o nějaký hezký výsledek.

Equipo Kern Pharma @EqKernPharma #LaVuelta22: Se marcha Bol (BBH) en solitario

‍♂️@vojtech_repa y Bou (EUS) esperan la llegada del pelotón

Lo intentó el ciclista del EKP en la llana jornada

El gran grupo viaja a +1’40” cuando restan 50 kilómetros https://t.co/b7SWGEy0oC oblíbit odpovědět

Například středeční 17. etapa s cílem na prémií druhé kategorie nabízí pro úspěch z úniku vhodný terén, ne?

Určitě. Tady zatím skoro každý den dojel únik až do cíle, kromě několika exhibičních. Většinou jde o zhruba patnáctičlennou i větší skupinu a nejsou v ní lidé z druhodivizních týmů.

Ale naopak Carapaz, Hindley a další hvězdy.

Právě. To jsem ještě na žádných závodech nezažil, takové dvojité závody během jediného dne, kdy se únik vytváří hodinu a půl.

Zpovzdálí sledujete i souboj o titul z letošní Vuelty. Jak ho hodnotíte?

Co jsme se bavili, tak Evenepoel spoustu lidí v neděli překvapil, a dal tím najevo, že si pro červený dres jede. Poté, jak v sobotu ztratil skoro 50 sekund, se vykládalo, že v Sierra Nevadě ho Roglič sekne, ale Remco to udržel. Opět nám dává najevo, že je v současnosti jedním z nejlepších cyklistů na světě. A zároveň si všímám, že v první pětce jsou Evenepoel, Rodriguez i Ayuso, víceméně mí vrstevníci.

Což je pro vás motivující?

Ano. Ač je to drsné, je to motivace. Neříkám, že někdy budu mezi nimi, ale když se podívám na to, jak jsem se v neděli potkal na posledním kopci s Nibalim, který už tu také nejede o vítězství, je to jasný důkaz, že přichází nová generace.