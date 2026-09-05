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Cyklisté už nejsou rukojmí, demonstranti zmizeli. Přesto vyhlásili vítězství

Tomáš Macek
  9:57
Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd...

Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd 21. etapy Vuelty, 14. září 2025. | foto: AP

Demonstrant odhazuje dýmovnici mezi poničenými plůtky.
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět...
Demonstranti povalili v centru Madridu bezpečnostní plůtky a vtrhli na trať 21....
V jiné části trati ale zasahují palestinské vlajky přímo do silnice, kudy má...
19 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Jezdci týmu NSN stojí při prezentaci před páteční etapou Vuelty na pódiu v přímořském Almuňécaru a nikdo na ně nepíská. Naopak, fanoušci jim tleskají. Ještě loni přitom právě tuto stáj prezentovali propalestinští demonstranti coby ztělesnění ďábla.

Zato letos? Kde jsou vlastně všichni ti demonstranti?

Zhruba 300 metrů po startu stojí u trati starší muž s palestinskou vlajkou a čeká na příjezd pelotonu. O sto metrů dál je ještě jeden, jehož vlajka je značně potrhaná, jako by prošla četnými bitvami.

Toť vše. Jaký kontrast proti loňské sezoně, kdy útoky na jezdce a opakovaným zatarasováním trati Vueltu doslova zničili a kdy šéf Asociace profesionálních jezdců Adam Hansen soptil: „Cyklisté se stali rukojmími situace, kterou nezavinili a nemohou nijak ovlivnit. Byli zneužiti jako živé štíty pro zviditelnění politické agendy.“

Jan Hirt (třetí zleva i zprava, zkrátka ten uprostřed) mezi kolegy ze stáje NSN Cycling Team

Ve Španělsku žijící reportér Alisdair Fotheringham, jenž píše pro britský Independent i mnohé cyklistické časopisy a weby, mi říká: „Palestince tu najednou nikdo neřeší. Teď jsou tématy krize v Ceutě a drahý benzin.“ Však si i zaměstnanec firmy, u které jsem si v Málaze půjčoval na Vueltu auto, posteskl: „Válka v Íránu nám ho už zase zdražila, najednou stojí 1,80 eura.“

V porovnání s dalšími západními zeměmi jde stále o výbornou cenu. „Jenže my byli zvyklí, že ho máme pod euro padesát,“ připomene. Španělská vláda aspoň počínaje 1. září zdvojnásobila daňovou slevu na naftu na 20 centů (5 Kč) na litr.

Na Vueltu navzdory zmizení demonstrantů dohlíží celkově mnohem víc policistů než loni.

Specializovaná mobilní jednotka Civilní gardy UMSV čítající 132 příslušníků doprovází coby mobilní štít peloton po celých 3 275 kilometrů závodu. V každém regionu jsou navíc doplňováni stovkami místních policistů, na některých etapách je jich nasazeno až 650. Komando UMSV má k dispozici i vrtulník, 28 terénních vozů, zařízení na likvidaci dronů, kynology, pyrotechniky a jednotky pro práci v podzemí.

Před rokem nicméně ani 1 500 narychlo povolaných policistů nedokázalo uhájit trasu závěrečné etapy v Madridu, a tak musela být Vuelta předčasně ukončena a jezdci v čele s vítězným Jonasem Vingegaardem si uspořádali improvizovaný ceremoniál na parkovišti u hotelu.

Před rokem. Propalestinští aktivisté přerušili jedenáctou etapu vuelty.

Už předtím si davy demonstrantů vynutily předčasné ukončení 11. etapy v Bilbau a 16. etapy v Galicii. Den co den byli aktivisté agresivní, snažili se vbíhat jezdcům do cesty, málem srazili i Jana Hirta při časovce ve Valladolidu. Cyklisté jeho týmu Israel – Premier Tech se tehdy hned po etapách převlékali do neutrálního oblečení bez log, aby byli pro protestující hůře rozeznatelnými terči. Ale i jezdci z dalších stájí si chvílemi připadali jako lovná zvěř.

Formace Israel – Premier Tech se po sezoně radši přejmenovala, od letoška se tým nazývá NSN a má švýcarskou licenci namísto izraelské. Majitelé stáje tak učinili i pod tlakem některých sponzorů. Bob Gitelis, zakladatel firmy Factor, která vybavuje tým koly, jim dal najevo: „Bez změny názvu a vlajky nebudeme pokračovat ve vaší podpoře.“

Provedené změny stáj v oficiálním prohlášení zdůvodnila: „Přistoupili jsme k nim kvůli nebezpečné povaze protestů, neboť upřednostňujeme bezpečnost našich jezdců a celého pelotonu.“

Když Vuelta krvácí. Závod i jezdci jsou rukojmími aktivistů. Co se stane příště?

René Andrle, sportovní ředitel NSN, nyní tvrdí: „Od začátku roku nemáme žádné problémy.“ Přesto jsou u některých členů realizačního týmu loňské události jakýmsi tabu a říkají: „Raději o tom nebudeme mluvit.“

Letošní Vuelta se zcela vyhnula Baskicku, Galicii a Madridu, kde byly propalestinské protesty nejmohutnější. Ředitel závodu Javiér Guillén ale ostře odmítá názor, že tyto regiony vynechali za trest. Minimálně v Madridu je důvod skutečně jiný. Zdejší tradiční poslední etapu museli organizátoři nahradit dojezdem u ikonické granadské Alhambry, protože závěrečný víkend Vuelty se termínově kryje s prvním ročníkem nové Velké ceny Španělska formule 1 v Madridu a město by obě akce logisticky nezvládlo.

POHLED: Cyklistika na rozcestí. Neochota zakročit proti agresorům ničí nejen Vueltu

Vyšetřování loňských incidentů prokázalo, že byly velmi precizně připravené organizací BDS (Boycott, Divestment, Sanctions). Ta financovala svážení demonstrantů autobusy a výrobu stovek palestinských vlajek a transparentů. Před etapou v Madridu, při níž údajně demonstrovalo přes 100 tisíc lidí, uhradila a vypravila speciální spoje z mnoha regionů a spojila tím stovky radikálních buněk z celé země. Přičemž z drtivé většiny nešlo o arabské protestující, nýbrž o Hispánce.

Nechuť před rokem vyvolal i projev španělského socialistického premiéra Pedra Sáncheze, když pronesl, že demonstranti se mobilizují u trati za spravedlivou věc, což vyvolalo ostrou diplomatickou roztržku s Izraelem i hádky ve španělském parlamentu. Ředitel Vuelty Guillén reagoval: „Chování demonstrantů bylo jednoznačně zcela nepřijatelné.“

Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd 21. etapy Vuelty, 14. září 2025.

Přední cyklisté Vingegaard a Bernal na jednu stranu tvrdili, že protestující chápou, na druhou stranu si Egan Bernal posteskl: „Zcela se vymkli kontrole, je to šílené.“

V průběhu letošní Vuelty se vůdci BDS snaží zviditelnit tvrzením, že současnou absenci týmu s izraelskou symbolikou považují za obří vítězství svého hnutí.

Otevřeli však i Pandořinu skříňku.

Demonstrant odhazuje dýmovnici mezi poničenými plůtky.
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět peloton Vuelty.
Demonstranti povalili v centru Madridu bezpečnostní plůtky a vtrhli na trať 21. etapy Vuelty.
V jiné části trati ale zasahují palestinské vlajky přímo do silnice, kudy má jet peloton.
Rozvášeněný dav aktivistů a trasu 21. etapy Vuelty oddělují dvě řady plůtků a bezpečnostní složky.
19 fotografií

Organizátoři při letošním ročníku varovali před radikálními katalánskými a dalšími separatistickými skupinami, které se loňským úspěchem propalestinských blokád inspirovaly a plánovaly narušení dvou etap vedoucích Katalánskem. Organizace ERC (Republikánská levice Katalánska) vyzývala: „Podívaná jako Vuelta nereprezentuje nás, ale Španělsko. My nejsme Španělsko. Takže žádná Vuelta u nás. Vyžeňme ji z našich měst.“

K vážnějším incidentům ale na trati nedošlo.

Zatím.

Naštěstí.

Protože dva roky hluboké krize by už ani Vuelta nemusela ustát.

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