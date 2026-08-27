Nepijte pořád ten alkohol, dejte si kozí mléko a vyhrajete. Jak se rodila Vuelta

První ročník organizoval Juan Pujol, ředitel deníku Informaciones. Archivy společnosti Unipublic odkrývají bizarní historky, které zrod závodu doprovázely.
Před budovou ministerstva veřejných prací se v Madridu 29. dubna 1935 startovalo.
„Padesát vyvolených vyráží na pouť, jakou Španělsko dosud nevidělo. Budou čelit prachu, blátu, strašlivým horám a sami sobě. Každý, kdo z nich dorazí zpět do Madridu, stane se hrdinou,“ hlásalo provolání na titulní straně Informaciones.
Diváci v cíli neviděli sportovce, ale stíny mužů obalené blátem, krví a solí z vlastního potu. Když padli vyčerpáním k zemi, nebylo jasné, zda ještě někdy vstanou.