Cyklistika na křižovatce. Neochota zakročit proti agresorům ničí Vueltu – a nejen ji

Premium

Fotogalerie 20

Policisté dohlíží na demonstranty během 16. etapy Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Známý citát britského filozofa Johna Stuarta Milla ožívá nyní i na cyklistické Vueltě. Mill vyzýval, ať si lidé žijí podle svého, ovšem jen do té míry, aby tím neomezovali nebo neohrožovali ostatní. A právě tuto zásadu porušují propalestinští aktivisté, snažící se zas a znovu zastavit závod.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ohánějí se sice mírumilovností a svým svatým právem na protesty (které nikdo nezpochybňuje), ale pod pláštěm demokracie se vzápětí uchylují k anarchii, či dokonce k terorismu.

Protože co jiného jsou klády svržené na silnici, útoky na cyklisty vedoucí ke zraněním nebo neprodyšně zablokovaná trať.

Vrcholně alibistické a pokrytecké byly pokusy některých organizátorů, ale i jezdců spláchnout problém odesláním stáje Israel – Premier Tech domů. Jen by tím vytvořili precedens, který by demonstranty na dalších závodech ponoukal, ať násilné akce zesílí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Cyklistika na křižovatce. Neochota zakročit proti agresorům ničí Vueltu – a nejen ji

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Známý citát britského filozofa Johna Stuarta Milla ožívá nyní i na cyklistické Vueltě. Mill vyzýval, ať si lidé žijí podle svého, ovšem...

11. září 2025

Němci přečkali Dončičovo vzplanutí, v semifinále je vyzve překvapení z Finska

Finští basketbalisté poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství Evropy, Gruzii ve čtvrtfinále v Rize porazili 93:79. Jejich příštím soupeřem budou mistři světa Němci, kteří otočili v...

10. září 2025  18:27,  aktualizováno  22:47

Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z...

10. září 2025  22:35

EuroBasket 2025: program, výsledky, jak hráli čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale marně....

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  10.9 22:20

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

10. září 2025  21:21

Na rozbruslení jsem si chvíli zvykal, přiznal Radil. Musel skousnout potupu

Premiéru v dresu rivala na ledě mateřských Pardubic si zcela jistě představoval úplně jinak. Novopečený kapitán hokejového Hradce však musel v úvodním extraligovém kole skousnout debakl 1:7, přičemž...

10. září 2025  21:09

Oslavil gól a srdce dotlouklo. Story pana Jocka ukázala, jak je trénování stresující

Premium

Když filozofoval o údělu fotbalového trenéra, mimo jiné z něj vylétlo: „Všichni během zápasu tak trochu umíráme. A já bych určitě radši zemřel přímo na lavičce než někde v kanceláři.“ Zlomyslný osud...

10. září 2025

Mladík Pellizzari na Vueltě zastínil lídry. V prudkém kopci využil i únavy Vingegaarda

Využil své šance a v brutální stěně nastoupil. Italský cyklista Giulio Pellizzari vedle největších hvězd letošní Vuelty dokonale pracoval se svojí pozicí pomocníka v týmu Bory a coby držitel bílého...

10. září 2025  13:35,  aktualizováno  18:21

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor...

10. září 2025  17:49

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.