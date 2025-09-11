Ohánějí se sice mírumilovností a svým svatým právem na protesty (které nikdo nezpochybňuje), ale pod pláštěm demokracie se vzápětí uchylují k anarchii, či dokonce k terorismu.
Protože co jiného jsou klády svržené na silnici, útoky na cyklisty vedoucí ke zraněním nebo neprodyšně zablokovaná trať.
Vrcholně alibistické a pokrytecké byly pokusy některých organizátorů, ale i jezdců spláchnout problém odesláním stáje Israel – Premier Tech domů. Jen by tím vytvořili precedens, který by demonstranty na dalších závodech ponoukal, ať násilné akce zesílí.