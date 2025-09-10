„Prožívám nejhorší okamžik za mých šestnáct let ve funkci ředitele Vuelty,“ řekl Javier Guillén, ředitel závodu. „Počet demonstrantů byl tentokrát daleko vyšší než v předchozích dnech.“
Byli i agresivnější. A ještě lépe organizovaní.
Jejich akce už mají následky i na složení pelotonu.
Javier Romo z Movistaru, který v neděli upadl poté, co se jeden z protestujících pokusil vběhnout na trať, přišel před startem pondělní 16. etapy na pódium k týmové prezentaci s četnými obvazy na těle.
|
Aktivista způsobil pád Španěla Roma. Existuje i plán s koncem Vuelty v sobotu
Vzápětí v novinářské mixzóně oznámil, že ze závodu musí odstoupit.
Byl zahořklý, frustrovaný.
„Dělám tu jen svou práci,“ říkal. „Jsme cyklisté, kteří trénují každý den, vedou spartánský život a kteří mají být příkladem pro mladé lidi. Vuelta je sportovní akce. Ale ti protestující se snaží ukázat něco jiného než to, co děláme.“
V hlavě mu opět běžel film nedělního pádu.
„V rychlosti 50 km/h to mohla být mnohem větší tragédie,“ upozornil. „Naštěstí ten člověk zakopl a nezpůsobil tolik škody, kolik chtěl. Mám jen modřiny a řezné rány. A pocit vzteku. Nejsem ten, kdo by je soudil. Ale vím, že mi zkazili Vueltu. Proč mám zaplatit právě já?“
Hodinu po úterním poledni, na startu šestnáctého dějství závodu, jsem na přímořském molu v Poiu nakrátko podlehl iluzi, že se ve třetím týdnu Vuelty akce propalestinských aktivistů umírní. To když v okolí startu bylo mnohem méně palestinských vlajek než obvykle.
Jenže byla to skutečně jen iluze.
Brzy jsem to pochopil.
Dva kilometry za ostrým startem demonstranti doslova obsypali vysoký a dlouhý most ve městě Pontevedra, shromáždilo se jich tu více než tisíc. Vlajky, hesla, protiizraelské transparenty, křik.
Projížděl jsem tudy novinářským vozem těsně před pelotonem a svými obřími vlajkami mi záměrně mávali do čelního skla auta. Pomyslel jsem si: Kam až jsou ochotni zajít, aby na sebe upozornili? Koho všeho ohrozit?
Policie uvedla, že skupiny aktivistů se čím dál precizněji organizují prostřednictvím aplikací na sociálních sítích, kde koordinují plány a vybírají ty části trasy, kde se sejdou a způsobí svým chováním závodu co největší škody. Mezi lídry těchto demonstrací, jejichž účastníky jsou v drtivé většině etničtí Španělé, byl vysledován i bývalý sponzor baskické teroristické organizace ETA.
Strom zatarasil silnici
Vedení Vuelty v úterý navýšilo počet policistů Civilní gardy dohlížejících na závod, v prostoru cíle jich bylo tisíc, dalších 150 na trati. „Ale nejsme všemocní,“ podotkl Guillén. Nikdy neochráníte 170 kilometrů trati.
Při 11. etapě v Bilbau masa demonstrantů zaplavila cílovou rovinku, proto museli organizátoři vyhlásit ukončení etapy tři kilometry před cílem. Ale aktivisté jako by se každým dnem učili. Nyní se tedy speciálně zaměřili na silnici tři kilometry před cílem na závěrečném stoupání na Castro de Herville.
Nejprve zde pokáceli velký strom, který padl přes silnici a zcela zatarasil cestu, ten se však ještě policistům podařilo odklidit. Potom se davy demonstrantů vyvalily na silnici. Všude se ozývalo mohutné skandování „Pa - le -sti - na. Palestina liberé. Viva Palestina.“
Proti nim stály řady policistů v přilbách a se štíty, kteří je však nebyli schopni vytlačit, spíš byly chvílemi sami vytlačováni a s obavami sledovali, zda se situace ještě více nevyhrotí.
Organizátoři museli proto opět zkracovat etapu. Na rozdíl od minulého týdne byli i na tuto variantu připraveni a vyhlásili, že cíl bude v bráně na úpatí závěrečného stoupání, osm kilometrů před cílem.
Zpráva o změně trati se z rádia závodu rozlétla přes týmové vysílačky ke zmateným jezdcům, když byli Egan Bernal a Mikel Landa, dva uprchlíci v čele závodu, jen pár minut od nově určeného cíle.
Chvíli se vysílačkami se sportovními řediteli dohadovali, kde vlastně ta cílová čára bude. Když se k ní přiblížili, Bernal si dospurtoval pro etapu. Za branou na sebe pohlédli: Opravdu to byl cíl? Opravdu.
S odstupem šesti minut dorazili největší favorité závodu a peloton. Jonas Vingegaard ještě zavtipkoval směrem k Tomu Pidcockovi a naznačil mu: Ne abys teď zase šlapal až do původního cíle a k těm demonstrantům, jako jsi to udělal v Bilbau.
Jezdci zastavili, slezli z kol, zmateně postávali na silnici – a co teď? Týmové autobusy parkující na vedlejší silnici pod cílem byly rovněž zablokovány demonstranty.
Vingegaard se opřel o kamenný plot a cosi náruživě vykládal, Sepp Kuss měl na tváři odevzdaný úsměv.
Co měli říkat?
Třeba: tento způsob Vuelty zdá se nám poněkud nešťastným?
Sportovní ředitel UAE Emirates Matxin Joxean Fernandéz pro list Marca pronesl: „Tohle byla kopie etapy v Bilbau. Prostě zmatek. Na poslední chvíli nám řekli, že cíl je jinde.“
Demonstranti znemožnili i přístup do tiskového střediska, tradiční tiskové konference s vítězem etapy a lídrem závodu byly odvolány.
Bernal posléze jen prostřednictvím nahrávky svého týmu sděloval: „Chtěl jsem vyhrát v dresu národního šampiona, což pro mě hodně znamená. Kromě toho, že se poslední stoupání nekonalo, byla to neuvěřitelně těžká etapa. Celý den jsme jeli na plný plyn.“
Vingegaard, který ještě v neděli tvrdil, že aktivisté si zaslouží, aby dostali větší prostor v médiích, na videu týmu Visma říkal: „Každý má právo protestovat, ale je nešťastné, že se to musí dít právě tady a způsobem, který nám brání dokončit závod. Je velká škoda, že španělští fanoušci cyklistiky nemohli vidět napínavý finiš.“
Když propalestinští aktivisté zatlačují policisty:
Aktivisté si mezitím s úsměvem na rtech uspořádali pochod z místa, kde zatarasili trať, až do cíle, spokojeni sami se sebou. Klasičtí cyklističtí fanoušci, kteří u cíle marně čekali na dojezd, jim hrozili pěstí a skupinka dánských fanoušků volala na demonstranty nepublikovatelné výrazy. Rovněž velké množství portugalských fanoušků, kteří přijeli podpořit Joaa Almeidu, odcházelo znechuceno.
Když dva demonstranti spatřili moji akreditaci „tisk“ začali křičet: „Prensa, prensa. O nás piště, ne o cyklistech.“ Na další kolegy novináře protestující volali: „Jste spolupachatelé genocidy!“
Vláda razantnější zásah nepodpoří
Richard Plugge, manažer stáje Visma, se rozčílil: „Je ostudné, že se to stalo znovu. Bezpečí jezdců je dál ohrožováno, akce demonstrantů mají vliv na výsledky. Chci ještě jednou vyzvat veřejnost, aby nezasahovala do práce jezdců a do závodu. Zároveň vyzývám organizátory, aby udělali vše pro to, aby zajistili bezpečnost akce.“
Jenže mohou organizátoři sáhnout k ještě výrazně razantnějším ochranným opatřením? Například požádat vládu o nasazení armády?
Záběry z trati, tři kilometry před původním cílem:
Nesmíme zapomínat, v jaké zemi se nacházíme.
Protesty namířené (údajně) proti účasti izraelské stáje Israel–Premier Tech na Vueltě přicházejí den poté, kdy španělský premiér Pedro Sánchez oznámil devět opatření zaměřených „na zastavení genocidy v Gaze, stíhání jejích pachatelů a podporu palestinského obyvatelstva“.
Sánchezova levicová vláda v pondělí ujistila, že zesílí tlak na Izrael. Dění v Pásmu Gazy označil premiér za genocidu. V televizním projevu řekl, že jeho země nepovolí vstup na své území Izraelcům zapojeným do bojů na palestinském území, které označuje za vyhlazování Palestinců.
Španělsko zároveň uvalilo na Izrael zbrojní embargo a zakázalo izraelským vojenským plavidlům vstup do španělských přístavů, v úterý pak zavedlo sankce proti izraelským ministrům.
Španělští ministři zahraničí a školství dali najevo, že podporují úsilí, aby izraelská stáj Vueltu opustila. Propalestinské demonstrace a jejich stupňující se agresivitu neodsoudili.
Objevily se názory, že Guillén by měl závod ukončit z důvodu „zásahu vyšší moci“ kvůli neschopnosti a nedostatku vůle vlády vymáhat zákony a udržovat veřejný pořádek.
Neustoupíme. Budeme pokračovat
Před šestou hodinou večerní jsme obdrželi zprávu, že svolává mimořádnou tiskovou konferenci.
Co na ní oznámí? Odpíská konec?
Ne. Přišel, usedl za stůl, před četné kamery a mikrofony, gestikuloval a mluvil. Dlouze mluvil.
„Vzkaz, který vám chci předat, je, že budeme pokračovat. Budeme zítra na startu další etapy. Vuelta se nezastaví. Naším plánem je dojet do Madridu. Žádný další plán B není,“ řekl.
„Všichni chtějí v Gaze mír, ale Vuelta není místem k řešení této debaty,“ pokračoval. „Etapy nelze přerušovat, cyklisty nelze blokovat. Je to nezákonné, jak je definováno v trestním zákoníku. Sport má spojovat. Cokoli jiného by mělo být odloženo stranou.“
Probíhající protesty namířené proti týmu Israel–Premier Tech a rozsáhlejší válce v Gaze označil za bezprecedentní v historii cyklistiky.
„V takové situaci jsme se nikdy předtím neocitli. Máme pravidla a musíme je dodržovat. Ale nejsme to jen my, kdo musí tato pravidla dodržovat,“ říkal a obracel se na dálku na demonstranty: „Nemůžete jen tak zastavit závod. Nechte toho! Každý má svůj prostor a my chceme chránit ten náš, kterým je Vuelta.“
Trval na tom, že Vuelta je sportovní událost, která za žádných okolností nemůže vyřešit politické světové krize.
„Vynakládáme obrovské úsilí, abychom závod udrželi v chodu, ale víme, že ve sportu, jakým je cyklistika, je zastavit takové množství demonstrantů prakticky nemožné,“ zopakoval.
Poukázal také na to, že v posledních dnech proběhl bez komplikací fotbalový zápas mezi Itálií a Izraelem a že další cyklistické závody jako Tour a Giro nebyly navzdory protestům přerušeny. Zdůraznil, že přítomnost týmu Israel–Premier Tech je podle pravidel UCI povinná a organizátoři to nemohou změnit, i kdyby chtěli.
„Tohle není křížová výprava. Nebojuji proti nikomu. Chceme jen, aby závod pokračoval. Tyto akce demonstrantů musí přestat. Nelze je legitimizovat. Ohrožují životy veřejnosti i jezdců, ale i protestujících,“ zdůraznil.
Hleděl jsem na něj, jak hovoří, a vzpomínal jsem na náš rozhovor před deseti lety. Tehdy byl Guillén tak hrdý na svůj závod, který povznesl na výrazně vyšší úroveň, a na horskou DNA, jakou mu vtiskl.
Vuelta bývala za Guillénovy vlády rok co rok skvělou Grand Tour, tak bojovnou, plnou zvratů a překvapení a zároveň pro jezdce méně stresující než Tour. Bývala... Teď Guillén cítí, že jeho závod krvácí, nejen doslova jako při pádu Javiera Roma, ale i obrazně. Že stojí nad propastí.
Vážné obavy se pojí především se čtvrteční individuální časovkou ve Valladolidu, kde cyklisté izraelské stáje pojedou samostatně a budou velkým terčem pro násilné akce demonstrantů.
Organizátoři už oznámili dodatečná bezpečnostní opatření pro časovku, při které bude nasazeno dalších 300 policistů v uniformách i civilu a 150 členů bezpečnostní služby.
Úřady v Madridu se zároveň připravují na očekávanou ještě větší „občanskou neposlušnost“ během sobotní a nedělní etapy.
V pelotonu narůstá nervozita z nebezpečných a nevyzpytatelných podmínek.
„Pracuji 35 let jako sportovní ředitel. Celý život jsem tvrdě pracoval. A teď mi demonstranti říkají vrah a zkurvysyn,“ řekl Óscar Guerrero, sportovní ředitel Israel–Premier Tech, už minulý týden v Bilbau. „Náš tým je přitom soukromý, nejsme součástí ničeho souvisejícího s izraelskou vládou.“
Sylvain Adams, majitel stáje Israel–Premier Tech, v úterý večer potvrdil, že jeho tým nepřehodnotil své rozhodnutí a navzdory nátlaku některých činovníků a jezdců neodstoupí z Vuelty a dokončí ji.
Pokud dokončena bude...
„Je to těžko zvládnutelná situace,“ sdělil Eurosportu Ezequiel Mosquera, ředitel největšího galicijského etapového závodu O Gran Camiño. „Takové okolnosti nemůžete ovlivnit, nedá se s nimi nic dělat. Nechtěl bych být v kůži organizátorů. Doufejme, že se závod dostane až do Madridu.“
Philipe Mauduit, šéf stáje Groupama-FdJ, sledoval se znechucením úterní chaos, načež pronesl věštbu, kterou organizátoři rozhodně neslyšeli rádi: „Je to hrozná, šílená situace pro cyklistiku. A bude se jen zhoršovat.“