Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

„Myslím, že nijak,“ odvětil lídr týmu Visma v sobotu večer poté, co ovládl 20. etapu na nejvyšším vrcholu závodu Bola del Mundo. „Ano, hrálo v můj prospěch, že ve Valladolidu kvůli demonstrantům zkrátili časovku. Ale naopak v Bilbau jsem byl v závěru 11. etapy v úniku a mohl najet víc sekund na Almeidu, kdyby tu etapu předčasně neukončili.“
Neděle měla být jeho korunovační jízdou.
„Snad dojedeme až do cíle v Madridu,“ přál si. Jenže marně.
Vuelta končila dalším obrovským skandálem v podání propalestinských demonstrantů.
Úspěšná snaha o násilné narušení průběhu sportovní akce, k níž letos propalestinští demonstranti na Vueltě sáhli, bude návodem pro další protestující všeho druhu.