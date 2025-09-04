„Všichni musíme najít řešení a pro mě teď existuje jen jedno: Aby si izraelský tým sám uvědomil, že jeho přítomnost pro všechny ostatní znamená, že závod není bezpečný,“ prohlásil García v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER. „Ale toto rozhodnutí nemůžeme udělat my, musí ho udělat oni.“
Osmdesátý ročník klání je už takový.
Neřeší se jen sport, ale podobnou měrou i propalestinské demonstrace, které zasahují do jeho průběhu.
Středeční etapu kvůli nim museli organizátoři dokonce o tři kilometry zkrátit, nevyhlásili vítěze a jen stopli časy pro celkovou klasifikaci.
Trnem v oku aktivistů je tým Israel – Premier Tech, který sice není nijak napojený na izraelskou vládu a jsou v něm jen tři jezdci z Izraele (a ti navíc na Vueltě nestartují), ovšem spoluvlastní ho miliardář Sylvan Adams, přítel izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a o němž zahraniční média píšou, že se nazývá „samozvaným velvyslancem židovského státu.“
„Máme strach, protože nám vyhrožují smrtí,“ popsal sportovní ředitel stáje Óscar Guerrero „Všechny ty nadávky a slovní útoky neseme velmi těžce. Ale jsme profesionálové a nemůžeme jen tak odstoupit. Protože by to byl precedens pro budoucnost.“
Organizátoři se obávají, že demonstrace jen tak neustanou. Byť ve středu ve vášnivém Baskicku měly být nejsilnější.
Dánský lídr Jonas Vingegaard z Vismy dokonce pro televizní stanici TV2 pronesl: „Mohlo to být naposledy, co jsme měli na této Vueltě vítěze etapy. Je nepředvídatelné, co se stane.“
|
Propalestinští aktivisté zablokovali cíl, jedenáctá etapa Vuelty je bez vítěze
García naznačil, že jednou z cest by mohlo být, kdyby Israel – Premier Tech v dalších etapách už nenastoupil.
„Musíme všechno zvážit a posoudit, jestli můžeme ohrozit celou Vueltu, tedy jeden ze tří podniků Grand Tour, nebo zda budeme i nadále chránit tým, který ohrožuje všechny ostatní,“ pronesl.
Organizátoři Vuelty jej vyloučit nemohou. Stáj totiž patří mezi osmnáctku týmu s licencí World Tour, které podle pravidel Mezinárodní cyklistické unie UCI mají na největších závodech účast zajištěnou.
„Bude izraelský tým pokračovat v závodění? To vám nemohu říct,“ pokračoval García. „Řekli jsme mu, co si myslíme. Je čas se rozhodnout. Ale není to na nás, organizátorech. Pravidla vyžadují, aby tým závodil.“
Sestava Israel – Premier Tech po událostech vydala stanovisko, že chce pokračovat. Už dřív udělala ústupky, aby v očích aktivistů nevyvolávala takové vášně, a například poupravila svá loga na vozidlech.
„Israel – Premier Tech je profesionální cyklistický tým a jako takový je odhodlán pokračovat v účasti na Vueltě. Jakýkoli jiný postup by představoval nebezpečný precedens v cyklistice nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní,“ uvedli zástupci na sociální síti X.
|
Kdy se Vuelta uklidní? Pidcock hlesl: Občas děsivé. Nebezpečí není cesta vpřed
Podporu mají i od UCI. „Sport, a zejména cyklistika, hraje roli ve sbližování lidí a překonávání bariér mezi nimi,“ napsala unie v prohlášení. „Za žádných okolností by neměl být používán jako nástroj trestu. UCI vyjadřuje solidaritu a podporu týmům, jejich zaměstnancům, stejně jako jezdcům, kteří by měli mít možnost vykonávat své povolání a věnovat se své vášni v optimálních podmínkách bezpečí a klidu.“
Taková letošní Vuelta zatím rozhodně není.