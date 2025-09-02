Další skandál. Propalestinští aktivisté na Vueltě způsobili pád Itala Petilliho

Práce skupin a aktivistů zapojených do kampaně nazvané „Sport bez genocidy“ dostává v posledních dnech organizátory Vuelty do úzkých.
Aktivisté, povětšinou španělští občané, z nichž mnozí rozhodně nejsou imigranté, se kromě jiného snaží zastavovat peloton i na startu etap. Na sociálních sítích organizují své hromadné „nálety“ na třetí letošní Grand Tour a následně si tu potěšeně sdělují: „Palestinských vlajek je v záběrech kamer víc než španělských.“
Už po čtvrteční týmové časovce a vážném incidentu s útokem demonstrantů na izraelský tým odsoudil chování aktivistů také ředitel závodu Javiér Guillen: „Toto je násilí. Podáváme stížnost na policii, nemůžeme připustit, aby se takové věci děly i nadále.“
Jenže ony se dějí.
Šestasedmdesát kilometrů před cílem 10. etapy na Larra Belagua byla silnice obsypána lidmi s palestinskými vlajkami, přičemž někteří z nich se pokusili vběhnout na trať ve chvíli, kdy tudy projížděl peloton.
Nachystaní policisté se je sice snažili zpacifikovat, přesto k narušení závodu došlo.
Vzápětí dvaatřicetiletý Simone Petilli, jenž nemá s Izraelem cokoliv společného, padl k zemi.
Italský cyklista belgické stáje si naštěstí neodnesl žádné vážné zranění a etapu dokončil.
Ale jak dlouho potrvá, než tato snaha aktivistů o zviditelnění povede k vážnému zranění cyklisty? Rozehráli - vědomě a záměrně - velmi nebezpečnou hru.
Aktivisté tvrdí, že protestují proti účasti týmu Israel - Premier Tech na Vueltě, který je v jejich očích vyslancem izraelského režimu.
Tým není navázán na izraelské státní struktury a složením jezdců je silně mezinárodní. Jeho majitel, kanadsko-izraelský podnikatel Sylvan Adams, je však přítelem izraelského premiéra Netanjahua.
Španělská vláda schválila už loni uznání palestinského státu. „Mělo by přispět k míru mezi Izraelci a Palestinci,“ uvedl premiér Pedro Sánchez. Ministr zahraničí Jisrael Kac jej však následně varoval, že uznáním Palestiny se stává partnerem v podněcování ke genocidě Židů.
Nejnověji si propalestinští aktivisté na Vueltě stěžují, že jejich snahu o protesty narušuje zvýšený počet policistů, který v posledních dnech hlídkuje u trati.
„Setkali jsme se s tvrdou konfrontací ze strany pracovníků společnosti pořádající Vueltu, kteří strhli a zabavili palestinské vlajky z některých míst, kde byly umístěny,“ napsala skupina Valle de Benás por Palestina.
Organizátoři vysvětlují, že jakákoliv snaha narušit bezpečí jezdců a zneužít závodu k politické propagandě je nepřípustná a že tudíž narůstající počet policistů u trati je nutným opatřením, které má především chránit zdraví cyklistů.
Fanoušci na sociálních sítích vyzývají k udělení vysokých a odstrašujících pokut každému aktivistovi, který vběhne v průběhu závodu na trať.