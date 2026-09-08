Mas má respekt z Rogliče, Visma počítá a Pogačar nevyhověl přání UAE

Kdyby téhle partě někdo na startu závodu řekl, že před třetím týdnem budou mít ve vlastnictví červený dres, nejspíš by si významně poklepali na čelo. Nezbláznili jste se? V závodě s Pogačarem?
Ruku na srdce, Mas tehdy po svých předchozích zdravotních peripetiích nepatřil ani do druhé vlny favoritů.
A vidíte, teď ten červený dres skutečně mají a ochraňují. Nikdy se nic nemá míti za definitivní, že? Čestný host tiskovky Alejandro Valverde vykládá: „Enric tu závodí v životní formě.“
Valverde je rovněž španělským reprezentačním koučem, a tak současně oznamuje, že Mas bude lídrem národního týmu na světovém šampionátu v Montrealu. Ale nikoliv lídrem jediným, pobočníka mu na klasikářské trati bude dělat Juan Ayuso.
Teď však všechny mnohem víc než světová duha zajímá Vuelta, vždyť španělská cyklistika na svého vítěze Grand Tour čeká už osm let.
„Myslím, že zatím tu celý náš tým podává výkon na deset bodů z deseti. Věřím, že tím pomáháme oživit španělskou cyklistiku,“ pronese Mas a pohlédne na Valverdeho, někdejšího týmového kolegu: „Alejandro ví, co tím myslím.“
✅ 15/21— Movistar Team (@Movistar_Team) September 6, 2026
🇪🇸 #LaVuelta26
🙏 GRACIAS a todos por las infinitas muestras de cariño e ilusión que nos estáis dando estos días.
💙 Vuestro sueño es el nuestro.#RodamosJuntos | @movistar_es pic.twitter.com/9FTjY3pCzF
Valverde vyhrál Vueltu v roce 2009, pak ještě Alberto Contador v letech 2012 a 2014. A potom už žádný Španěl.
„Granada, cada vez más cerca. Solo quedan 6 etapas,“ připomíná i oficiální účet Vuelty na síti X.
„Granada je čím dál tím blíž. Jen šest etap zbývá.“
Co všechno se asi ještě může stát?
„Ne, nebojím se o vítězství,“ tvrdí Mas, byť zároveň připomíná, že spousta potenciálních vítězů už ztroskotala na dohled cíle. Jen vzpomeňte například na Toma Dumoulina na Vueltě v sezoně 2015.
Dosud nikdy nevjížděl Mas do posledního týdne třítýdenního závodu v dresu lídra, tato situace tedy bude i zkouškou jeho mentální odolnosti.
„Nebojím se ani žádné ze zbývajících etap,“ ujistí. „Vím, že nebezpečí hrozí v každé z nich a k pádu může dojít kdokoliv. Ale tím se momentálně nechci a nesmím zabývat, protože pokud bych na to myslel, nemohl bych se ani rozjet.“
Jezdci Movistaru před tréninkem během volného dne v Seville:
⏱️ Día de cabra en la jornada de descanso en #LaVuelta— AS Ciclismo (@As_Ciclismo) September 7, 2026
➡️ El líder, Enric Mas, saldrá a entrenar con la bici de contrarreloj de cara a la decisiva cita del jueves
🚲 El @Movistar_Team, con optimismo para la semana final
📹 @danimiranda9 (Sevilla) pic.twitter.com/v7hllGf5nt
Po volném dni přijdou na řadu dvě etapy, které by měly nejvíce vyhovovat sprinterům. Pak bude ve čtvrtek na programu klíčová 32kilometrová rovinatá časovka.
Po ní dva velmi náročné horské dny s vrcholy Peñas Blanca v 19. etapě a Collado del Alguacil v 20. etapě. A na samém konci velkolepé finále v Granadě s výjezdy k slovutné Alhambře, které tak trochu napodobují pařížské finále Tour s Montmartrem.
Je Roglič schopný smazat v časovce náskok?
O časovce vedoucí do města Jerez de la Frontera se hovoří nejvíc. Mas v této disciplíně není dobrý, stejně jako průběžně druhý Felix Gall z Decathlonu. Zato třetí Primož Roglič, to je naopak Pan časovkář, vždyť se stal i olympijským šampionem a vicemistrem světa
Mas nezastírá, že ze Slovince zaostávajícího v celkové klasifikaci o 2:10 minuty má značný respekt.
„Není to tak dávno, co Primož celou Vueltu počtvrté vyhrál (přesněji předloni), a mně připadá úplně stejný jako předtím,“ povídá Španěl. „Je třetí v celkové klasifikaci – což není stejné, jako kdyby byl šestadvacátý, víte? Primože nikdy nemůžete odepisovat. Podává výkony na neuvěřitelně vysoké úrovni a přesně ví, jak Vueltu vyhrát, což už čtyřikrát dokázal.“
Současně však Mas dává najevo, že si na Rogliče věří: „Podařilo se mi najet na něj čas v téměř každé horské etapě a tohle je jednadvacetidenní závod, ze kterého je tahle časovka jenom jedním dnem.“
Na Vueltě 2024 ztratil v časovce na 24,6 kilometru s podobným profilem na Rogliče jen minutu. Stejně jako v časovce na 25,8 km ve Valladolidu v roce 2023.
V Caen na loňské Tour byl Roglič o necelé tři sekundy na kilometr rychlejší než Mas a v červnové časovce na závodě Kolem Švýcarska o 3,24 sekundy na kilometr.
Naopak v úvodní krátké 9,4kilometrové dlouhé časovce letošní Vuelty v Monaku najel Roglič na lídra Movistaru jen 1,17 sekundy na kilometr. V porovnání s ní by tudíž musel výrazně zrychlit, pokud chce pomýšlet na přinejmenším dočasný zisk červeného dresu po čtvrteční etapě.
„Navíc si myslím, že Mas v současné formě nepojede časovku špatně,“ říká Jan Hirt.
Znáte to: červený dres vám dává křídla.
Roglič by sice měl mít k dispozici ta redbullácká, přesto jeho sportovní ředitel Patxi Villa přiznává: „V sobotní horské etapě na vrchol de la Pandera bylo našim cílem, aby Primož na Enrika neztratil další čas, ale ztratili jsme ho. Ale i tak je tu Primož navzdory svému předchozímu zranění velmi silný. Stále je před námi dlouhá cesta.“
🇪🇸 #LaVuelta26— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) September 5, 2026
Stage 14 went the way of the breakaway at Sierra de La Pandera ⛰️
Primož finishes another big day in the mountains and now sits 3rd overall.
One more stage before the second rest day 👊
📸: Getty Sport pic.twitter.com/1glAEkbsB2
Mas shrnuje očekávání pro dění nejbližších šesti dnů do slov: „Bude to těžký týden a naši soupeři budou určitě závodit v uvozovkách ‚šíleným‘ způsobem, aby nás dostali do úzkých. Ale my jsme opravdu dobře nasměrovaní a chceme se toho směru držet. Až do Grenady.“
Nováček a monstrum počítají
Zatímco směr Movistaru je červený, pro stáj Visma je tou nejdůležitější turistickou značkou zelená... a cestou po trase myslí i na sběr velmi cenných artefaktů, rozumějte etapových vítězství.
Zatím jich mají pět: nováček Matthew Brennan pobral tři a stará škola Wout van Aert dvě. Belgický matador navíc obléká zelený bodovací dres s náskokem 108 bodů na nejbližšího protivníka, který vlastně ani protivníkem není, protože se jmenuje Brennan.
The best shots of the green jersey from Week 2 💚🏁— La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2026
Las mejores fotos del maillot verde durante la segunda semana 💚🏁#LaVuelta26
📸 @cxcling pic.twitter.com/f4PskbLVET
„Ale proč nezískat těch etap víc? Proč ne třeba šest, nebo sedm?“ povídá Brennan a vzápětí se zasměje: „A máte titulek! Ale jo, uvidíme, co se dá dělat.“
Měl by být největším favoritem nadcházejících dvou sprinterských dojezdů v La Rábidě a Seville - i s obvyklou výpomocí Van Aerta. Ten si pro změnu dělá zálusk na časovku a závěrečnou etapu v Granadě.
„Wout je monstrum. A dojet druhý za monstrem není vůbec špatné,“ prohodil Ital Alesandro Romele z Astany, když v Córdobě dospurtoval hned za Van Aertem.
Za nedělním cílem se potom Van Aert zchlazoval ponořením rukou do mrazícího boxu plného ledové vody.
Brennan tamtéž dával najevo, že s extrémním vedrem Andalusie má problémy. „Když jsme se v neděli ocitli na začátku prvního stoupání, bylo 44 stupňů. V tu chvíli si člověk začne říkat: Co tady děláme? Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby pár jezdců odvezli do nemocnice s úpalem.“
Také v pondělí při volném dni v Seville teplota vystoupala až na 44 stupňů, naštěstí v průběhu úterní etapy by se (snad) mělo na trati „ochladit“ na pětatřicet.
Teplotní šoky předchozích dnů byly každopádně dalším tématem, které se během volného dne hojně rozebíraly.
„Myslím, že se blížíme k samé hranici možností lidského těla, co je ještě při cyklistickém závodě schopné vydržet, a to už je poněkud nebezpečná situace,“ prohlásil Joao Almeida z týmu UAE. „Rozhodně bychom neměli brát hydrataci a veškerá ochranná opatření na lehkou váhu.“
Norský vrchař Tobias Johannessen z týmu Uno-X po nedělní etapě líčil: „Poprvé v životě se mi stalo, že nám sportovní ředitel na mítinku před etapou řekl, ať to s útoky nepřeháníme a radši šlapeme v klidu v pelotonu, protože jet na plný plyn může být v tomhle počasí sebezničující.“
Dokonce se objevil návrh, že by bylo rozumné, kdyby si italské Giro a španělská Vuelta prohodily své termíny.
Má to jediný háček: Giro je zásadně proti.
Do kdy bude jezdit vládce cyklistů?
O čem ještě se na prahu třetího týdne Vuelty diskutovalo?
No ano, jistě, o Tadeji Pogačarovi.
Co na tom, že tu už není, o Pogačarovi se mluví stále a všude.
U týmu UAE nejnověji prodloužil kontrakt, který měl doposud uzavřený do roku 2030, když podepsal na další dvě sezony do roku 2032.
Together through 2032. 🤝 @TamauPogi— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 5, 2026
UAE Team Emirates-XRG is proud to announce that Tadej Pogačar has extended his contract with the team through the end of the 2032 season.
“From the beginning, this team has felt like home to me. We’ve grown together over the years and… pic.twitter.com/swZZJgFFdb
Podle Cira Scognamiglia, reportéra Gazzetty dello Sport, však přání svých zaměstnavatelů z týmu UAE k jejich plné spokojenosti nevyhověl. Ti si totiž údajně přáli prodloužení kontraktu do konce roku 2034.
Přitom ještě nedávno se spekulovalo, že Pogačar by se mohl loučit s kariérou už v sezoně 2030, kdy Slovinsko aspiruje na pořádání Grand Depárt Tour de France.
Dvouleté prodloužení smlouvy signalizuje, že možná chce vydržet až do přespříští olympiády v Brisbane. Chybějící olympijský titul vyhlásil za jeden ze svých dalších cílů, měl by tedy na jeho získání dva pokusy.
Hlavní sportovní ředitel UAE Joxean Fernandéz Matxin byl po oznámení o prodloužení kontraktu dotázán, zda je nyní jisté, že slovinský jezdec chce závodit až do roku 2032.
Zasmál se: „Tohle bych asi před médii říkat neměl, ale nevěřte všemu, co si v médiích přečtete.“
A teď si to přeberte, vážení novináři i fanoušci.